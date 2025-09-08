400 000 abonnés SFR vont devoir changer d’offre dans quelques mois, en faites-vous partie ?

Des centaines de milliers d'abonnés SFR auront l'obligation de passer à une autre offre fixe ou un autre opérateur dans peu de temps. Voici qui est concerné par l'échéance.

En attendant que la vente et donc la disparition de SFR se précise, l'opérateur continue de gérer ses réseaux fixes et mobiles. Ces derniers temps, cela consiste surtout à faire le ménage dans les offres devenues obsolètes. L'essor de la fibre optique, poussé par la volonté du gouvernement d'en faire l'unique connexion Internet filaire possible sur le territoire, oblige les fournisseurs d'accès à revoir leur copie. Le réseau cuivre ADSL est progressivement démantelé, forçant la migration des abonnés concernés.

Bientôt, ils seront rejoint par des centaines de milliers d'autres. Environ 400 000 pour être plus précis. SFR confirme en effet que toutes les personnes détenant une offre dite FTTB (Fibre jusqu'au Bâtiment) chez l'opérateur au carré rouge devront changer d'offre ou passer à la concurrence le 31 décembre 2025 au plus tard. Passée cette date, leur connexion ne fonctionnera plus faute d’infrastructures.

SFR va couper Internet chez 400 000 abonnés à la fin de l'année

Dans son courrier aux clients, SFR explique être “contraint” d'en arriver là pour cause de “restructuration de ce réseau“. Pour rappel, la connexion FTTB est considérée comme de la “fausse fibre”. Le câble optique s'arrête au dernier répartiteur en bas de l’immeuble avant qu’un câble cuivre prenne le relais jusqu’au domicile, ce qui réduit les débits. En 2021, SFR était condamné à verser un million d'euros à Free qui l'accusait de promouvoir cette technologie comme de la fibre.

Cité par Le Parisien, un porte-parole de SFR explique que “les abonnés au réseau câble représentent une partie marginale du parc total de plus de six millions d’abonnés à notre réseau fixe“. Les 400 000 dont il est question habitent les grandes villes, majoritairement à Paris et en Île-de-France, et sont éligibles à la fibre optique, la vraie. Notez que pour l'instant, les offres groupées fournies par les copropriétés ne sont pas concernées.

Les clients RED aussi sont sous le couperet, même si l'échéance n'est pas forcément la même. Des mails d'informations envoyés pendant l'été parlent d'une coupure des offres FTTB RED by SFR au 30 juin 2026.