SFR : fin de la TV par ADSL dès le 30 octobre, voici ce qui change pour vous

Alors qu’Orange poursuit le démantèlement du réseau cuivre, SFR prend les devants et met fin à la TV par ADSL. Les premiers abonnés concernés ont été avertis par email des changements que cette évolution du réseau allait engendrer pour eux.

Orange poursuit sa progressive extinction du réseau cuivre, amorcée depuis le 31 janvier 2024. Bien que la fin officielle de l’ADSL ne soit prévue que d’ici 2030, certains opérateurs l’anticipent, notamment en mettant fin à la télévision par ADSL.

C’est notamment le cas de SFR. En attendant que sa vente soit actée, l’opérateur au carré rouge continue de gérer ses réseaux, notamment en abandonnant ses offres devenues obsolètes. Après l’interruption de la FTTB (Fibre jusqu'au Bâtiment), qui va obliger 400 000 de ses abonnés à changer d’offre avant le 31 décembre 2025, SFR s’attaque désormais à la télévision par ADSL.

SFR annonce la fin de la TV par ADSL dès le 30 octobre 2025 pour certains abonnés

SFR commence à avertir certains de ses abonnés par email de l’« évolution du réseau ADSL ». L’opérateur y indique qu’une intervention est prévue à leur adresse dès le 30 octobre 2025 et qu’elle « pourrait avoir un impact sur [leur] ligne et [leurs] services », à savoir jusqu’à 4 heures d’interruption de leur connexion internet – qu'ils retrouveront après avoir redémarré leur box.

Ce désagrément ne constituera pas l’unique conséquence de cette évolution. SFR précise à ces abonnés que « les options et bouquets TV de [leur] offre ne seront plus disponibles ». Afin de bénéficier d’un nouveau service TV, il leur propose de changer gratuitement de décodeur directement depuis l’espace client pour passer à un décodeur Connect TV – à moins qu’ils n’en possèdent déjà un. Cette offre est moins avantageuse : elle dispose de seulement 80 chaînes, alors que l’opérateur en proposait 160 avec la SFR Box Starter, son offre d’entrée de gamme.

Le décodeur Connect TV est le seul OTT (pour over-the-top), le mode de réception sur lequel SFR bascule ses clients avec cette évolution. Avec l’OTT, les chaînes sont diffusées comme n’importe quelle plateforme en ligne (YouTube, Netflix…) à la place d’un flux dédié et prioritaire géré directement par SFR. Reste à savoir si cela n’occasionnera pas des soucis de débit et de qualité.

Si vous êtes concerné et mécontent, vous pouvez toujours résilier votre contrat sans frais sous 4 mois à compter de la réception de cet email, grâce à l’article L224-33 du Code de la consommation. Selon Cablereview, tous les abonnés de la TV par ADSL ne sont pas encore concernés, seuls ceux résidant dans certaines zones (Metz et Saint-Quentin par exemple) le sont. Apparemment, les communes impactées ne sont pas nécessairement celles où le démantèlement du réseau cuivre est en cours.