“Soit c’est elle, soit c’est moi” : excédés, ils se débranchent entre eux pour avoir la fibre

À Crécy-en-Ponthieu, dans la Somme, les habitants jouent eu jeu du chat et la souris, mais avec leur connexion à la fibre. Alors que certaines armoires n'ont simplement pas assez d'emplacement pour raccorder tout le monde, certains n'hésitent plus à débrancher leur voir pour prendre leur place. Une situation qui dure depuis des mois.

“On est obligé de jouer aux chaises musicales”. Voilà comment les habitants de Crécy-en-Ponthieu décrivent la situation dans laquelle ils se trouvent depuis plusieurs mois. Dans cette petite commune de 1300 habitants, située dans la Somme, se joue actuellement une véritable guerre pour le raccordement à la fibre. En cause, des coupures Internet à répétition… causées par les habitants eux-mêmes.

Pour les habitants interrogés par nos confrères, le coupable est clairement défini. En effet, les opérateurs ne rechignent visiblement pas à vendre des abonnements quand bien même les armoires de raccordement disponibles n'ont plus de place. Résultat : certains utilisateurs sont contraints de débrancher leur voisin pour retrouver leur connexion Internet.

Ils se font la guerre pour être raccordés à la fibre

Ainsi, certains n'hésitent plus à se munir d'un laser capable d'identifier le réseau fibre pour faire le sale boulot eux-mêmes. “Soit c'est elle, soit c'est moi”, se justifie l'un de ses techniciens en herbe, qui a dû se former sur Internet pour se (re)brancher à la fibre. “« J’ai été débranchée deux fois quinze jours entre mai et juin”, se lamente une autre habitante, qui a dû se rendre à son commerce pour consulter la plateforme en ligne de l'école de ses enfants.

Pour Didier Blondin, directeur de concession pour Altitude Infra Somme, “c'est la catastrophe ultime”. Celui reconnaît la faute de l'opérateur dans cette affaire, plutôt que d'accuser les techniciens qui n'ont pas d'autre choix que de débrancher un utilisateur raccordé pour mener à bien sa mission si l'armoire est déjà bondée. Toutefois, il déplore le recours à de telles extrémités, qui rendront la maintenance bien plus difficile à l'avenir selon lui.

Source : Actu.fr