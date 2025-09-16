La SFR Box 10+ devient disponible pour tous les clients du FAI, voici ses arguments pour vous faire craquer

Quelques semaines après son lancement limité, la SFR Box 10+ est disponible en souscrivant une offre SFR Fibre Premium. Compatible Wi-Fi 7, elle promet des performances encore plus élevées.

En juillet dernier, SFR dévoilait sa nouvelle SFR Box 10+, la box internet la plus performante du FAI. Mais la majorité des utilisateurs n'y avaient pas encore accès. Elle était proposée en avant-première pendant l'été “à certains clients SFR parmi les plus fidèles”, avant son lancement prévu à la rentrée de septembre. Et c'est donc ce 16 septembre 2025 que constitue la véritable date de lancement de la SFR Box 10+, qui devient accessible à tous les abonnés internet SFR.

La SFR Box 10+ est incluse dans l’offre SFR Fibre Premium, qui coûte 44,99 euros par mois et est sans engagement. Vous bénéficiez aussi de Netflix Standard avec pub et du Bouquet Famille gratuitement pendant une période de neuf mois. Attention, si vous profitez de cette offre, vous devez ensuite annuler ces services si vous ne désirez pas voir votre facture augmenter à 52,98 euros mensuels au bout de ces neuf mois. Si vous avez déjà Netflix Standard avec pub ou que vous n'êtes pas intéressé par cette plateforme, vous pouvez le remplacer par un abonnement Amazon Prime ou Disney+ Standard avec pub. Pour rappel, les frais d'ouverture de service sont offerts.

SFR Box 10+, la meilleure expérience fibre de SFR

Avec SFR Fibre Premium et la SFR Box 10+, les clients ont accès à une connexion octroyant jusqu'à 8 Gpbs en débits montants comme descendants. En outre, cette nouvelle box internet est compatible avec le dernier standard de connectivité sans fil Wi-Fi 7, pour un réseau domestique des plus performants si vous êtes équipé d'appareils prenant en charge cette version du protocole. Si votre domicile s'étend sur une grande surface, vous pouvez aussi demander sans surcoût deux répéteurs Wi-Fi 7 à SFR.

La SFR Box 10+ embarque quatre ports Ethernet, dont un port supportant jusqu'à 10 Gbps pour votre appareil le plus important et qui nécessite la meilleure qualité de connexion à internet possible. Son écran E-ink tactile en façade affiche des informations utiles sans avoir à entrer dans l'interface de paramètres de la box.