SFR lance une box 5G compatible Wi-Fi 7, avec décodeur TV en prime

Nouvelle venue dans les offres de l'opérateur SFR. Une box 5G Wi-Fi 7 accompagnée d'un décodeur TV. Cela en fait la première offre “triple play” via 5G en France. Voici ce qu'il faut savoir.

Box 5G SFR
La box 5G SFR

La France a beau vouloir couvrir l'intégralité du territoire avec la fibre optique, force est de constater que nous n'en sommes pas encore là. Mais cela ne veut pas dire que la seule alternative est la vieillissante ADSL. Si votre zone d'habitation est couverte, vous pouvez prétendre à une box 5G. Elle offre des débits suffisants pour profiter d'une connexion rapide, capable d'assurer vos soirées Netflix en 4K. Si vous hésitez encore à franchir le pas, peut-être que la nouvelle box 5G de chez SFR achèvera de vous convaincre.

Sur le papier, elle ressemble à la box 5G que SFR et RED ont lancé en juillet 2025. Environ un an plus tard, elle gagne cependant une fonctionnalité appréciable : la compatibilité avec le Wi-Fi 7. Et comme avec la formule initiale, elle est combinée à un décodeur TV afin de profiter de ce qui est la première offre 5G Wi-Fi 7 triple play en France. Voyons cela un peu plus en détail, notamment la question du prix de l'ensemble.

Voici ce que propose la nouvelle offre box 5G Wi-Fi 7 de SFR

La box 5G Wi-Fi 7 embarque 8 antennes 5G pour capter le réseau au mieux. Cela se traduit par une augmentation des débits par rapport à la génération précédente : jusqu'à 1,5 Gbit/s en descendant (contre 1,1 Gbit/s) et 180 Mbit/s en ascendant (contre 150 Mbit/s). Le Wi-Fi 7 bi-bande 4×4 offre sans surprise des performances supérieures à l'ancienne norme. SFR parle du double. Si ça ne suffit pas, un répéteur Wi-Fi 7 est inclus dans l'offre, à condition d'en faire la demande au moment de la souscription.

Lire aussi – SFR impose la Navigation Protégée par défaut pour tous ses abonnés, comment la désactiver ?

Le décodeur Connect TV, également inclus sans supplément, donne accès à 200 chaînes. Il tourne sous Android TV. Quant à la téléphonie, l'abonnement permet des appels illimités vers les fixes et mobiles en France et DOM. Il vous en coûtera 36,99 euros par mois sans engagement, hors option (Netflix, Prime Video, Disney+…). Comptez 29 euros supplémentaires pour le premier mois en guise de frais d'ouverture du service.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Honor : la fiche technique du concurrent au Galaxy Z Fold 8 Ultra et à l’iPhone Ultra commence à se dévoiler

C’est désormais presque confirmé, Honor travaille bel et bien sur un smartphone pliable qui jouera sur le même terrain que le Galaxy Z Fold 8 Ultra et l’iPhone Ultra. Une…

Cet astéroïde géant frôlera la Terre si bas qu’on pourra le voir à l’œil nu depuis l’Europe

Un astéroïde de la taille d’un gratte-ciel s’apprête à croiser notre planète de très près. Il descendra sous l’orbite de certains satellites, chose exceptionnelle pour un objet de ce gabarit….

Stockage Google : pourquoi vos sauvegardes Android prennent plus de place

Google change la manière dont est décompté l’espace de stockage disponible sur votre compte Google. Sauvegarder votre smartphone Android dans le cloud prend plus de place désormais. En créant un…

Ford rétropédale et réembauche ses ingénieurs remplacés par l’IA : la raison est plus pernicieuse qu’il n’y paraît

L’IA a déjà commencé à voler des emplois. Mais son adoption massive est parfois précipitée, obligeant les entreprises à faire marche arrière. C’est notamment le cas de Ford, qui a…

Le scénario supposé d’Avengers Secret Wars fuite et les fans sont furieux

Un leaker généralement correct dévoile l’histoire possible d’Avengers Secret Wars, la suite de Doomsday, attendue pour la mi-décembre 2027. Les internautes qui y croient ne sont pas ravis. Les fans…

Cette loi qui devait interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans vient de heurter un obstacle inattendu

Paris comptait écarter les moins de 15 ans des réseaux sociaux avant septembre. L’Europe a examiné le texte, puis rendu son verdict, et il bouscule tout. Les parlementaires vont devoir…

Windows 11 sera bientôt capable de se restaurer sans clé USB, même quand il n’arrive plus à démarrer

Microsoft travaille actuellement sur une fonctionnalité de Windows 11 qui pourrait bien vous sauver de nombreuses heures d’angoisse. Il s’agit en effet d’un nouvel outil de récupération de données à…

Google veut utiliser vos photos et vos enregistrements audio pour entraîner Gemini, voici comment l’en empêcher

Google vient discrètement de mettre à jour ses conditions d’utilisation pour se laisser le droit d’utiliser les fichiers personnels de ses utilisateurs pour entraîner son IA. Si le RGPD semble…

Petits points rouges et particules fantômes : ces deux mystères de l’Univers seraient intrinsèquement liés

D’une pierre deux coups ? C’est l’expression qui conviendrait le mieux à l’étude menée par des scientifiques : ils sont parvenus à débusquer un lien entre deux énigmes de l’Univers, qui pourrait…

Anthropic s’est fait piéger par un développeur qui a mis au jour son code espion

Anthropic voulait repérer discrètement certains utilisateurs de Claude Code. La méthode employée reposait sur du code dissimulé, invisible à l’œil nu. Un développeur curieux a tout mis au jour, forçant…