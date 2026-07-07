SFR lance une box 5G compatible Wi-Fi 7, avec décodeur TV en prime

Nouvelle venue dans les offres de l'opérateur SFR. Une box 5G Wi-Fi 7 accompagnée d'un décodeur TV. Cela en fait la première offre “triple play” via 5G en France. Voici ce qu'il faut savoir.

La France a beau vouloir couvrir l'intégralité du territoire avec la fibre optique, force est de constater que nous n'en sommes pas encore là. Mais cela ne veut pas dire que la seule alternative est la vieillissante ADSL. Si votre zone d'habitation est couverte, vous pouvez prétendre à une box 5G. Elle offre des débits suffisants pour profiter d'une connexion rapide, capable d'assurer vos soirées Netflix en 4K. Si vous hésitez encore à franchir le pas, peut-être que la nouvelle box 5G de chez SFR achèvera de vous convaincre.

Sur le papier, elle ressemble à la box 5G que SFR et RED ont lancé en juillet 2025. Environ un an plus tard, elle gagne cependant une fonctionnalité appréciable : la compatibilité avec le Wi-Fi 7. Et comme avec la formule initiale, elle est combinée à un décodeur TV afin de profiter de ce qui est la première offre 5G Wi-Fi 7 triple play en France. Voyons cela un peu plus en détail, notamment la question du prix de l'ensemble.

Voici ce que propose la nouvelle offre box 5G Wi-Fi 7 de SFR

La box 5G Wi-Fi 7 embarque 8 antennes 5G pour capter le réseau au mieux. Cela se traduit par une augmentation des débits par rapport à la génération précédente : jusqu'à 1,5 Gbit/s en descendant (contre 1,1 Gbit/s) et 180 Mbit/s en ascendant (contre 150 Mbit/s). Le Wi-Fi 7 bi-bande 4×4 offre sans surprise des performances supérieures à l'ancienne norme. SFR parle du double. Si ça ne suffit pas, un répéteur Wi-Fi 7 est inclus dans l'offre, à condition d'en faire la demande au moment de la souscription.

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Le décodeur Connect TV, également inclus sans supplément, donne accès à 200 chaînes. Il tourne sous Android TV. Quant à la téléphonie, l'abonnement permet des appels illimités vers les fixes et mobiles en France et DOM. Il vous en coûtera 36,99 euros par mois sans engagement, hors option (Netflix, Prime Video, Disney+…). Comptez 29 euros supplémentaires pour le premier mois en guise de frais d'ouverture du service.