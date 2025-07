SFR rentre dans la course aux Box 5G avec deux nouvelles offres : la Box 5G avec TV et la RED Box 5G. Le but ? Démocratiser l’accès à la 5G à domicile.

SFR a lancé en août 2024 sa Box 5G, mais la marque ne compte pas s’arrêter là. Elle cherche aujourd’hui à renforcer son positionnement sur le créneau des Box 5G face à Orange, Bouygues et Free avec une double stratégie : une offre triple play – qui permet un accès simplifié à l’Internet Très Haut Débit (THD), aux appels illimités et à plus de 160 chaînes TV – et une offre simple, sans appel ni TV, proposée par RED by SFR, sa marque low cost.

Avec ces deux nouvelles offres, SFR, qui devrait être absorbé par Free et Bouygues Télécom dans quelques mois, entend rendre accessible au plus grand nombre la vitesse de la 5G à domicile, mais aussi proposer une « alternative aux offres Fibre », tout en offrant la meilleure qualité de service possible et laisser le choix à ses abonnées de la technologie THD, d’après un communiqué.

La Box 5G de SFR : la nouvelle offre triple play

Le mot d’ordre de ces deux nouvelles offres Box 5G semble être « simplicité et rapidité » : simplicité d’installation et rapidité des débits. Toutes deux proposent à leurs abonnées de profiter sans aucune intervention à domicile :

De débits ultra-rapides (débit descendant jusqu’à 1,1 Gbit/s, montant jusqu’à 150 Mbit/s) ;

D’Internet en THD illimité ;

Du Wi-Fi 6 .

La Box 5G de SFR avec sa formule triple play offre également :

Des appels illimités vers les Fixes et Mobiles en France et DOM ;

160 chaînes TV grâce au décodeur Connect TV ;

Gratuitement pendant 6 mois au choix : Netflix Standard avec pub et Bouquet Famille Disney+ Standard avec pub et Bouquet Famille Prime et Bouquet Famille.



Et elle est au prix compétitif de 44,99 €/mois sans engagement.

Aussi, la Box 5G est éligible à « SFR Multi », le programme né de la fusion des avantages Multi Packs et « SFR Family ! » en août 2024 permettant de bénéficier de remises. Avec une Box SFR chez eux, les abonnés peuvent profiter :

De jusqu’à 8€ de remise par ligne mobile , dans la limite de 4 lignes par groupe Multi ;

D’une remise seconde Box de 5€/mois ;

De remises de 5€/mois sur l’offre « Maison Sécurisée » .

RED Box 5G : prix réduit, maxi débit

Avec son prix, la RED Box 5G vient directement concurrencer Free : elle est à 29,99 €/ mois sans engagement, quand celle de Free est à 29,99 € la première année, avant de passer à 39,99 €.

Aussi, une option voix à 5 €/ mois, appels illimités en France et DOM fixes et mobiles est également disponible – là où elle est incluse dans l’offre Free.

Pour faire votre choix, voici quelques points de comparaison : si la Box 5G de Free prend en charge le Wi-Fi 7 ; celles de SFR et RED by SFR ont un meilleur débit montant grâce à la qualité du réseau de SFR placé 2e meilleur réseau mobile par l’ARCEP (150 Mbit/s contre 130 pour Free). Aussi, les services de SVOD sont disponibles sur la Box 5G de Free en option payante ; tandis que la Box 5G avec TV de SFR vous propose de choisir votre service de SVOD préféré associé au Bouquet Famille pour 6 mois gratuit.