Stockage Google : pourquoi vos sauvegardes Android prennent plus de place

Google change la manière dont est décompté l'espace de stockage disponible sur votre compte Google. Sauvegarder votre smartphone Android dans le cloud prend plus de place désormais.

En créant un compte Google, vous obtenez gratuitement 15 Go d'espace de stockage utilisables pour sauvegarder différentes données dans le cloud de la marque. Ou 5 Go si vous ne respectez pas la condition mise en place en mai dernier. Dans tous les cas, vous pouvez y enregistrer une sauvegarde de votre smartphone Android. Très pratique pour retrouver son contenu en cas de défaillance de l'appareil par exemple.

Seule une partie de la sauvegarde est décomptée des 15 Go, à savoir les photos et vidéos ajoutées à Google Photos, les données d'applications ainsi que celle des MMS (les photos et vidéos qu'ils contiennent). Mais cela change à partir du 7 juillet 2026. Désormais, l'ensemble des éléments contenus dans la sauvegarde Android compte. Cela veut donc dire que cette dernière prendra plus de place au final.

L'espace de stockage Google décompte de nouveaux éléments, mais pas de panique

Ce changement intervient peu de temps après celui qui laisse les utilisateurs choisir précisément ce qu'il faut sauvegarder de leur smartphone Android. Comme l'indique la page du support Google, déjà mise à jour, “toutes les données gérées depuis les paramètres de sauvegarde Android sont comptabilisées dans l'espace de stockage de votre compte Google“. S'y ajoutent notamment les SMS, le journal d'appel, ainsi que les paramètres de l’appareil.

Lire aussi – Cette astuce très simple permet de nettoyer votre smartphone Android et booster ses performances

Il y a cependant une bonne nouvelle : selon un porte-parole de Google cité par nos confrères de chez 9to5Google, cela devrait représenter une augmentation d'environ 40 Mo seulement pour les sauvegardes. Pas de quoi vous faire atteindre la limite de stockage de votre compte donc.

N'oubliez pas que vous pouvez désormais exclure les éléments cités plus haut lors d'un backup. Sur votre mobile Android, rendez-vous dans Paramètres > Comptes et sauvegarde > Sauvegarde Google > Autres données de l'appareil (sur un Pixel). Décochez Sauvegarder d'autres données de l'appareil et le tour est joué.


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