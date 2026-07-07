Google veut utiliser vos photos et vos enregistrements audio pour entraîner Gemini, voici comment l’en empêcher

Google vient discrètement de mettre à jour ses conditions d'utilisation pour se laisser le droit d'utiliser les fichiers personnels de ses utilisateurs pour entraîner son IA. Si le RGPD semble pour le moment bloquer les ardeurs du géant de la tech, il existe tout de même une mesure préventive à mettre en place pour lui barrer totalement la route.

Ce n'est plus vraiment un secret pour personne, les IA ont besoin d'une quantité absolument gargantuesque de données pour s'entraîner. Jusqu'à maintenant, les géants de la tech se sont allègrement servis dans les bases de données à leur disposition (quitte à aller fouiller dans les contenus qui ne sont pas libres de droit), mais il semblerait que cette source soit désormais épuisée. Ou du moins, que Google cherche aujourd'hui d'autres moyens d'alimenter son ogre Gemini.

Comme l'ont repéré nos confrères de TechCrunch, une petite mise à jour vient d'être apportée à la politique de confidentialité de la firme. Dorénavant, « les services de recherche ont un nouveau paramètre pour gérer l'historique et les recommandations personnalisées qui reflètent vos préférences », nous explique Google. « Les médias (comme vos images et audios) de vos interactions seront désormais également sauvegardés dans votre historique ».

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Google se sert de tous les médias que vous lui partagez pour entraîner Gemini

Ce changement est loin d'être anodin, puisque tout ce qui se trouve dans votre historique d'activité Google peut servir à entraîner Gemini. Pas vraiment idéal pour le respect de votre vie privée, donc, surtout si vous avez tendance à analyser toutes vos photos de vacances avec Google Lens. Heureusement, en tant qu'utilisateurs européens, nous sommes en pratique protégés par le RGPD qui interdit ce genre de pratique — du moins pour le moment.

Toutefois, cela vaut tout de même le coup de vérifier si Google n'est pas en train de se servir de vos photos de famille pour nourrir Gemini. Voici comment faire :