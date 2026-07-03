SFR impose la Navigation Protégée par défaut pour tous ses abonnés, comment la désactiver ?

La Navigation Protégée est une nouvelle option de sécurité par filtrage DNS chez SFR. Elle est activée par défaut pour tous les abonnés fibre, et il n'est pas simple de s'en débarrasser si on n'en veut pas.

Depuis début juin, SFR propose une nouvelle option de cybersécurité pour l'ensemble de ses abonnés fibre (incluant les clients RED by SFR) : la Navigation Protégée. Celle-ci bloque les sites identifiés comme frauduleux, mais pas l’accès aux sites illégaux (de peer-to-peer par exemple). Les termes “proposer” et “option” ne sont d'ailleurs sans doute pas les plus adéquats dans ce cas, puisque le FAI impose cette fonctionnalité à ses utilisateurs. Elle est activée par défaut, et la procédure pour s'en débarrasser n'est pas des plus pratiques.

“À date sa désactivation est possible en paramétrant le service DNS tiers de son choix”, explique une page de support. Une opération plutôt simple à réaliser, mais qui peut poser des difficultés aux personnes les moins à l'aise avec la technologie. Mais cette solution n'est que temporaire. “En cas de désactivation, le service SFR Navigation Protégée sera réactivé lors de la prochaine réinitialisation de votre RED Box Fibre”, est-il précisé. Il faut donc changer manuellement le DNS à chaque redémarrage de sa box internet, ce qui peut se produire en cas de coupure d'électricité ou quand on souhaite relancer l'appareil volontairement pour résoudre un problème.

La Navigation Protégée de SFR est gérée par un acteur tiers

Une autre FAQ offre une méthode plus définitive, mais contraignante. “Le filtrage est actif par défaut sur votre ligne. Vous pouvez demander son retrait à tout moment auprès de notre Service Client”, apprend-on. Devoir entrer en contact avec un conseiller pour désactiver une option loin d'être indispensable n'est pas vraiment une expérience utilisateur qu'on peut qualifier d'optimale. Il est étonnant qu'on ne puisse pas supprimer la Navigation Protégée depuis les paramètres de son compte.

Certains clients de SFR se plaignent déjà de cette option, rapporte Next, qui les empêche d'accéder à certains sites web. Surtout que l'entreprise EfficientIP, partenaire de SFR pour la mise en place de ce filtrage DNS, a récemment été acquise par un fonds originaire des États-Unis, remettant en cause son identité française.