Honor : la fiche technique du concurrent au Galaxy Z Fold 8 Ultra et à l’iPhone Ultra commence à se dévoiler

C'est désormais presque confirmé, Honor travaille bel et bien sur un smartphone pliable qui jouera sur le même terrain que le Galaxy Z Fold 8 Ultra et l'iPhone Ultra. Une fuite vient de dévoiler les premiers détails de sa fiche technique et permet notamment d'en savoir plus sur son écran.

Voilà un certain temps que Honor s'est frayé une petite place sur le marché de plus en plus serré du smartphone pliable. Son dernier en date, le Honor Magic V6, nous a d'ailleurs dans l'ensemble plutôt convaincus, malgré ses défauts qui l'empêchent de vraiment rivaliser avec les grands noms de sa catégorie. Mais cela ne l'empêche pas de continuer à jouer dans la cour des grands. Le mois dernier, il se murmurait déjà que le constructeur pourrait lui aussi sortir un nouveau pliable au format livre.

Pour rappel, ce format correspond à un smartphone pliant plus grand et large qu'à l'accoutumée, qui se déplie sur le côté. Imaginez un Galaxy Z Fold, mais en plus imposant, pour résumer grossièrement. C'est d'ailleurs Samsung qui devrait lancer cette nouvelle tendance cet été, avec le lancement de son Galaxy Z Fold 8. Apple devrait suivre peu après avec son tout premier pliable, l'iPhone Ultra, en septembre prochain. Ce sont ces derniers que Honor veut concurrencer avec son prochain smartphone.

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Voici les premiers détails techniques du smartphone pliant au format livre de Honor

Celui qu'on appellera ici Honor Magic Ultra faute de mieux vient en effet de faire l'objet d'une fuite, confirmant peu ou prou son existence. Le leaker Digital Chat Station a en effet partagé sur son compte Weibo quelques éléments de sa future fiche technique. Puisqu'il s'agit sûrement du plus important, commençons par l'écran. Il s'agirait donc d'un écran de 7,6 pouces (contre 8 pouces pour son équivalent chez Samsung) et de 5,5 pouces pour son écran externe.

Le smartphone devrait être propulsé par la future puce Snapdragon 8 Elite Gen 6, accompagné d'une batterie de 6000 mAh. La partie photo serait quant à elle assurée par un capteur principal de 200 MP, niché dans un ilôt horizontal. On ne sait pas encore si le smartphone sera commercialisé sur la marché européen. Le leaker dévoile tout de même son prix chinois : 9999 yuans, soit environ 1288 euros.