Honor : la fiche technique du concurrent au Galaxy Z Fold 8 Ultra et à l’iPhone Ultra commence à se dévoiler

C'est désormais presque confirmé, Honor travaille bel et bien sur un smartphone pliable qui jouera sur le même terrain que le Galaxy Z Fold 8 Ultra et l'iPhone Ultra. Une fuite vient de dévoiler les premiers détails de sa fiche technique et permet notamment d'en savoir plus sur son écran.

honor magic v6 test

Voilà un certain temps que Honor s'est frayé une petite place sur le marché de plus en plus serré du smartphone pliable. Son dernier en date, le Honor Magic V6, nous a d'ailleurs dans l'ensemble plutôt convaincus, malgré ses défauts qui l'empêchent de vraiment rivaliser avec les grands noms de sa catégorie. Mais cela ne l'empêche pas de continuer à jouer dans la cour des grands. Le mois dernier, il se murmurait déjà que le constructeur pourrait lui aussi sortir un nouveau pliable au format livre.

Pour rappel, ce format correspond à un smartphone pliant plus grand et large qu'à l'accoutumée, qui se déplie sur le côté. Imaginez un Galaxy Z Fold, mais en plus imposant, pour résumer grossièrement. C'est d'ailleurs Samsung qui devrait lancer cette nouvelle tendance cet été, avec le lancement de son Galaxy Z Fold 8. Apple devrait suivre peu après avec son tout premier pliable, l'iPhone Ultra, en septembre prochain. Ce sont ces derniers que Honor veut concurrencer avec son prochain smartphone.

Sur le même sujet — Honor X80 Pro Max : sa fiche technique est là et elle impressionne sur un point

Voici les premiers détails techniques du smartphone pliant au format livre de Honor

Celui qu'on appellera ici Honor Magic Ultra faute de mieux vient en effet de faire l'objet d'une fuite, confirmant peu ou prou son existence. Le leaker Digital Chat Station a en effet partagé sur son compte Weibo quelques éléments de sa future fiche technique. Puisqu'il s'agit sûrement du plus important, commençons par l'écran. Il s'agirait donc d'un écran de 7,6 pouces (contre 8 pouces pour son équivalent chez Samsung) et de 5,5 pouces pour son écran externe.

Le smartphone devrait être propulsé par la future puce Snapdragon 8 Elite Gen 6, accompagné d'une batterie de 6000 mAh. La partie photo serait quant à elle assurée par un capteur principal de 200 MP, niché dans un ilôt horizontal. On ne sait pas encore si le smartphone sera commercialisé sur la marché européen. Le leaker dévoile tout de même son prix chinois : 9999 yuans, soit environ 1288 euros.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Cet astéroïde géant frôlera la Terre si bas qu’on pourra le voir à l’œil nu depuis l’Europe

Un astéroïde de la taille d’un gratte-ciel s’apprête à croiser notre planète de très près. Il descendra sous l’orbite de certains satellites, chose exceptionnelle pour un objet de ce gabarit….

Stockage Google : pourquoi vos sauvegardes Android prennent plus de place

Google change la manière dont est décompté l’espace de stockage disponible sur votre compte Google. Sauvegarder votre smartphone Android dans le cloud prend plus de place désormais. En créant un…

Ford rétropédale et réembauche ses ingénieurs remplacés par l’IA : la raison est plus pernicieuse qu’il n’y paraît

L’IA a déjà commencé à voler des emplois. Mais son adoption massive est parfois précipitée, obligeant les entreprises à faire marche arrière. C’est notamment le cas de Ford, qui a…

Le scénario supposé d’Avengers Secret Wars fuite et les fans sont furieux

Un leaker généralement correct dévoile l’histoire possible d’Avengers Secret Wars, la suite de Doomsday, attendue pour la mi-décembre 2027. Les internautes qui y croient ne sont pas ravis. Les fans…

Cette loi qui devait interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans vient de heurter un obstacle inattendu

Paris comptait écarter les moins de 15 ans des réseaux sociaux avant septembre. L’Europe a examiné le texte, puis rendu son verdict, et il bouscule tout. Les parlementaires vont devoir…

Windows 11 sera bientôt capable de se restaurer sans clé USB, même quand il n’arrive plus à démarrer

Microsoft travaille actuellement sur une fonctionnalité de Windows 11 qui pourrait bien vous sauver de nombreuses heures d’angoisse. Il s’agit en effet d’un nouvel outil de récupération de données à…

Google veut utiliser vos photos et vos enregistrements audio pour entraîner Gemini, voici comment l’en empêcher

Google vient discrètement de mettre à jour ses conditions d’utilisation pour se laisser le droit d’utiliser les fichiers personnels de ses utilisateurs pour entraîner son IA. Si le RGPD semble…

Petits points rouges et particules fantômes : ces deux mystères de l’Univers seraient intrinsèquement liés

D’une pierre deux coups ? C’est l’expression qui conviendrait le mieux à l’étude menée par des scientifiques : ils sont parvenus à débusquer un lien entre deux énigmes de l’Univers, qui pourrait…

Anthropic s’est fait piéger par un développeur qui a mis au jour son code espion

Anthropic voulait repérer discrètement certains utilisateurs de Claude Code. La méthode employée reposait sur du code dissimulé, invisible à l’œil nu. Un développeur curieux a tout mis au jour, forçant…

WhatsApp : à quoi sert ce point vert sur la photo de profil des contacts ?

Une mise à jour de WhatsApp ajoute des points verts sur la photo de profil des contacts, mais à quoi correspondent-ils ? Depuis quelques semaines, certains testeurs de la bêta…