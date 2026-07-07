Anthropic s’est fait piéger par un développeur qui a mis au jour son code espion

Anthropic voulait repérer discrètement certains utilisateurs de Claude Code. La méthode employée reposait sur du code dissimulé, invisible à l'œil nu. Un développeur curieux a tout mis au jour, forçant l'entreprise à faire marche arrière.

Claude-Anthropic-IA
Crédits : Anthropic

Les outils de codage assistés par intelligence artificielle se sont imposés très vite chez les développeurs. Ces logiciels lisent le code, exécutent des commandes et modifient des fichiers directement sur la machine. Ce niveau d'accès impose une confiance totale envers l'éditeur du programme. La faille ShadowPrompt qui exposait déjà les données des utilisateurs de Claude Code avait rappelé combien cette relation restait fragile.

Claude Code, l'assistant de codage d'Anthropic, se retrouve justement au centre d'une controverse. Un développeur inspectait le programme lorsqu'il a trouvé une fonction cachée, capable de marquer discrètement certaines requêtes avant leur envoi. Le procédé rappelle l'accès non autorisé à Claude Mythos qui avait déjà embarrassé la firme quelques mois plus tôt. Cette technique porte un nom, la stéganographie, l'art de dissimuler une information dans un élément d'apparence banale.

Claude Code trahissait certains développeurs en cachant un signal dans la date affichée

Selon l'analyse publiée par le développeur Thereallo, Claude Code modifiait la ligne indiquant la date dans le contexte transmis au modèle. Le programme remplaçait l'apostrophe et les tirets par des caractères Unicode presque identiques, invisibles à l'écran. Ce signal encodait le fuseau horaire et l'adresse du serveur utilisé. Le déclenchement dépendait d'une liste de domaines volontairement chiffrée pour rester illisible, regroupant des laboratoires d'intelligence artificielle chinois, des revendeurs et des passerelles. Rien ne se passait tant que la connexion pointait vers le service officiel d'Anthropic.

L'ingénieur Thariq Shihipar, membre de l'équipe Claude Code, a confirmé l'existence de ce dispositif. Il le présente comme une expérimentation lancée en mars, destinée à limiter les abus des revendeurs et la distillation, cette pratique consistant à copier un modèle en le sollicitant massivement. Le code se contournait pourtant en quelques secondes, puisqu'il suffisait de changer de fuseau horaire ou de domaine. Le marqueur ne piégeait donc que les développeurs honnêtes aux usages inhabituels, jamais les acteurs vraiment déterminés. Anthropic affirme l'avoir supprimé, le correctif ayant rejoint la version diffusée début juillet. La méthode dérange d'autant plus que la firme avait refusé de laisser le gouvernement américain surveiller les utilisateurs de Claude.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

WhatsApp : à quoi sert ce point vert sur la photo de profil des contacts ?

Une mise à jour de WhatsApp ajoute des points verts sur la photo de profil des contacts, mais à quoi correspondent-ils ? Depuis quelques semaines, certains testeurs de la bêta…

Le Galaxy S27 Ultra aura cet avantage de taille sur le nouveau Galaxy S27 Pro

Samsung va lancer un tout nouveau modèle de smartphone haut de gamme, le Galaxy S27 Pro, qui ne sera toutefois pas logé à la même enseigne que le Galaxy S27…

Un nouveau modèle de Nintendo Switch 2 arrive en Europe : bonne ou mauvaise nouvelle ?

Nintendo lance une nouvelle version de sa Switch 2 en Europe, dont la batterie est plus facilement remplaçable. Mais il y a aussi de légers changements dans la fiche technique…

Cette TV OLED Philips 55 pouces avec Ambilight passe enfin sous les 1 000 € pendant les soldes

La TV Philips 55OLED850 de 2025 est proposée chez Boulanger à 999 €. C’est un prix intéressant pour une OLED de 55 pouces, avec la technologie Ambilight, l’interface Google TV…

Canicule : un Google Maps qui indique les trajets les plus frais, c’est l’idée formidable de ce développeur français

Alors que la France s’apprête à vivre son troisième épisode caniculaire, un développeur rennais a créé un outil gratuit centré autour d’un credo simple : “Marche à l’ombre”. On vous…

Microsoft Teams : désactiver facilement Copilot à la carte pendant vos réunions, ce sera très bientôt possible

Microsoft poursuit ses efforts pour améliorer Teams, son logiciel de visioconférence. Plusieurs nouveautés pour gagner en efficacité sont prévues, mais celle qui devrait vous séduire le plus est un bouton…

L’iPhone Air 2 sera bien plus intéressant que le premier modèle, cette fuite nous dit tout

L’iPhone Air 2 est bien en développement chez Apple, et il va intégrer des améliorations qui en feront une bien meilleure option que l’iPhone Air premier du nom. En septembre…

Samsung Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 : prix, sortie, nouveautés, toutes les infos sur les nouveaux smartphones pliables

Samsung lance les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8, ses derniers smartphones pliables. Cette génération est marquée par l’apparition d’un tout nouveau modèle, disposant d’un design inédit, afin…

Nintendo va arrêter de vendre les Switch 1, Switch OLED et Switch Lite en Europe

Nintendo annonce la fin des ventes de Switch 1, Switch OLED et Switch Lite en Europe pour début 2027. Les joueurs devront se rabattre sur l’occasion ou opter pour la…

La Nouvelle ID.3 Neo est disponible, quelles nouveautés pour la compacte 100 % électrique de Volkswagen ?

Volkswagen a lancé sa Nouvelle ID.3 Neo. La voiture compacte 100 % électrique bénéficie de bien des améliorations par rapport au dernier modèle, on fait le tour des nouveautés. Quand…