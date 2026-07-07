Windows 11 sera bientôt capable de se restaurer sans clé USB, même quand il n’arrive plus à démarrer

Microsoft travaille actuellement sur une fonctionnalité de Windows 11 qui pourrait bien vous sauver de nombreuses heures d'angoisse. Il s'agit en effet d'un nouvel outil de récupération de données à partir du cloud, qui permettra au système de se réinitialiser vers une ancienne build stable.

Windows 11
Crédits : Unsplash

Ce n'est pas tous les jours que l'on peut parler d'une nouvelle fonctionnalité de Windows 11 que l'on trouve vraiment pratique, alors on en profite. Microsoft semble beaucoup s'intéresser à son système de récupération de données dernièrement. Il y a quelques jours, une mise à jour venait discrètement améliorer WinRE, l'environnement qui prend la main lorsque Windows n'arrive pas à démarrer. Aujourd'hui, les utilisateurs se trouvant sur une build expérimentale de l'OS voient apparaître un nouveau bouton dans ce dernier.

Baptisé Cloud Rebuild, celui-ci a un nom plutôt évocateur. L'idée est simple : pouvoir télécharger une image stable de Windows 11 pour ensuite le réinstaller en cas de pépin. Cela n'a l'air de rien, surtout si vous avez déjà eu besoin d'avoir recours à cette option, mais cette nouvelle fonctionnalité dispose de deux avantages majeurs. Le premier, comme son nom l'indique, est que WinRE pourra réinstaller Windows 11 en téléchargeant une image à partir du cloud.

Sur le même sujet — Windows 11 : impossible de fermer une application qui plante ? Pas de panique, il y a une solution à tout !

Bientôt plus besoin d'une clé USB pour réinstaller Windows 11

Pour l'heure, les utilisateurs dans la panade doivent encore disposer d'une clé USB bootable avec Windows 11 flashé dessus pour espérer pouvoir le réinstaller sur un PC qui refuse de se lancer. Pour peu que vous ne soyez pas chez vous ou que vous n'ayez tout simplement pas un deuxième ordinateur à disposition pour rendre une clé bootable, vous voilà coincé. Cloud Rebuilt vient donc régler ce problème — à condition d'avoir accès à une connexion Internet.

L'autre gros avantage de cette option est, comme l'explique Microsoft, qu'elle permet de conserver les pilotes déjà installés sur le PC de l'utilisateur, ce qui n'est pas le cas avec Réinitialiser votre PC. On perdra toujours nos applications et nos fichiers dans le processus, mais au moins, il ne sera plus nécessaire de passer de longues minutes à réinstaller tous ces petits logiciels qui font fonctionner notre machine correctement. Très pratique, on vous l'avait dit.


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