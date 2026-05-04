Samsung voudrait encore copier l’iPhone avec son Galaxy S27 Ultra

Il se murmure qu'Apple va introduire un capteur photo avec ouverture variable sur son prochain iPhone 18 Pro. Comme par hasard, Samsung envisagerait d'intégrer une telle technologie à son Galaxy S27 Ultra.

samsung galaxy s26 ultra test
Crédits : Phonandroid

Quand Apple s'apprête à lancer une innovation, Samsung n'est jamais très loin pour s'en inspirer. Ces derniers temps, la firme sud-coréenne a même réussi à anticiper les projets de son rival pour proposer sur le marché des produits proches de ceux en développement chez Apple et censés arriver bientôt. Il y a eu le cas du Galaxy S25 Edge, réponse à l'iPhone Air, ce qui n'a pas été une franche réussite. Et bientôt, on devrait avoir un Galaxy Z Fold Wide, un smartphone pliable au format large plutôt que haut, un design similaire à celui du premier iPhone pliable attendu dans quelques mois.

Et alors qu'on évoque depuis un certain temps la possibilité de voir arriver un capteur photo à ouverture variable sur les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, il se murmure que Samsung aurait une ambition semblable pour son Galaxy S27 Ultra, qui sortira un peu plus tard. Si l'on en croit les informations du leaker Smart Pikachu, Samsung testerait un objectif grand-angle de 200 MP équipé d'une telle technologie. Huawei serait aussi sur le coup. Et ce n'est sans doute pas un hasard.

Un capteur photo 200 MP avec ouverture variable pour le Galaxy S27 Ultra ?

Il est probable que Samsung ne veuille pas laisser à Apple le champ libre de présenter au public l'argument marketing d'un capteur photo à ouverture variable. Notez que Samsung s'y est déjà essayé avec le Galaxy S9, mais cette fonction a rapidement été abandonnée. Les coûts de production et les contraintes de design engendrés ne valaient pas le bénéfice utilisateur pour le fabricant. Mais 8 ans plus tard, l'évolution technologique peut permettre de changer la donne.

Un capteur de 200 MP à ouverture variable serait une première sur un smartphone. Celui des iPhone 18 Pro conservera sans doute ses 48 MP. Une ouverture variable donne l'opportunité aux utilisateurs de contrôler la quantité de lumière qui atteint le capteur pour s'adapter aux conditions lumineuses. Elle permet aussi de régler la profondeur de champ et l'effet bokeh.


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