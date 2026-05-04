Le casque gamer SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless est à prix cassé pour les French Days !

Vous souhaitez acheter un casque gamer avec d’excellentes caractéristiques, mais qui reste abordable ? Le SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless est actuellement en vente à 149,99€ au lieu de 379,99€ sur Boulanger. C’est un prix sacrifié pour un tel modèle !

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Améliorer son setup gaming peut représenter un budget conséquent, surtout lorsqu’on veut acheter les meilleurs équipements disponibles sur le marché. Normalement vente à 379,99 €, le casque gamer SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless est actuellement en promotion pour les French Days sur Boulanger. Mais attention, l’offre expire bientôt !

En effet, du 29 avril au 5 mai inclus, vous pouvez vous équiper à prix réduit. Cet excellent casque sans fil est déjà moins cher sur Boulanger puisqu'il est habituellement en vente à 214,99 €. Mais durant les French Days, il passe alors à 149,99 € seulement ! N’attendez pas pour en profiter, demain ça sera trop tard !

Quelles sont les caractéristiques du SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless ?

Le SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless figure parmi les meilleurs casques gaming du moment. Ce modèle utilisé par des stars du jeu vidéo comme Faker ou Rain ne manque pas d’atouts, à commencer par sa compatibilité avec différentes consoles et PC. Vous pouvez l’utiliser aussi bien sur PS5 que sur PC, Mac, Nintendo Switch, tablette et plus encore.

Il a spécialement été conçu pour vous offrir un confort optimal grâce à au bandeau élastique ajustable et aux coussinets Airweave. Vous pouvez ainsi les porter plusieurs heures sans gêne. Le SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless profite d’ailleurs d’une belle autonomie jusqu’à 40 heures.

Ce casque premium est par ailleurs doté d’une réduction active du bruit pour des parties encore plus immersives. Enfin, grâce au micro rétractable bidirectionnel avec suppression de bruit, le casque capture les sons qui proviennent de l’avant et de l’arrière.