Samsung TQ55QN77F : avec 150 € de réduction, la TV NeoQLED passe à petit prix, vite !

Alors qu’elle est déjà en promotion, la TV NeoQLED Samsung TQ55QN77F est encore moins chère durant la vente flash Boulanger. Normalement en vente à 749 €, vous pouvez vous l’offrir à 599 € seulement avec le code VF50. On vous explique tout !

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Vous cherchez une TV de 55 pouces avec de bonnes caractéristiques, mais à prix accessible ? Ce bon plan est fait pour vous. Sortie en 2025, la TV Mini Led NeoQLED TQ55QN77F de Samsung vous offre des images fluides, contrastées et lumineuses pour un prix accessible. Et bonne nouvelle, vous pouvez actuellement l’acheter à prix cassé en cumulant la promotion en cours avec le code VF50 qui vous donne 50 € de réduction dès 500 € d’achat.

La Samsung TQ55QN77F de 55 pouces est en effet affichée à 649 € au lieu de 749 €. Et jusqu’au dimanche 12 avril, vous pouvez ajouter le code VF50 dans le panier pour faire chuter le prix de la TV à 599 € seulement. C’est une affaire pour un modèle avec de telles caractéristiques !

Samsung TQ55QN77F : la NeoQLED passe à petit prix avec cette double promotion !

Boulanger organise actuellement une vente flash pour vous permettre d’acheter la Samsung TQ55QN77F à prix réduit. Cette TV connectée ne manque pas d’atouts, à commencer par la taille de son écran de 55 pouces. La dalle de 138 cm profite d’une définition 4K avec une résolution de 3840 x 2160 pixels et un taux de rafraîchissement de jusqu'à 144 Hz. Vous profitez ainsi d’images ultra fluides, idéales pour pour regarder des films d’action ou pour du gaming.

Sous le capot, cette smart TV Tizen est équipée d’un processeur NQ4 AI Gen2 qui vous permet d’optimiser les images pour obtenir des images d'une clarté exceptionnelle. Grâce à l’IA, vos contenus passent en 4K. Le NeoQuantum HDR vous offre une luminosité éclatante et des contrastes intenses. Enfin, la Samsung TQ55QN77F est dotée de 4 ports HDMI, de 2 ports USB-A et est compatible avec le Bluetooth 5.3.