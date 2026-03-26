Tineco Floor One S7 Stretch : plus de 40% de réduction sur cet aspirateur laveur sec et humide, vite !

En ce moment, Boulanger casse les prix durant ses ventes flash. C'est le bon moment pour vous équiper à prix mini. Vous pouvez par exemple vous offrir le Tineco Floor One S7 Stretch à prix cassé en cumulant la promotion en cours avec le code promo VF20. Le super aspirateur laveur sec et humide passe ainsi à 220 € au lieu de 499 €. On vous explique tout.

TINECO Floor One S7 Stretch

Depuis de nombreuses années, les aspirateurs balais ont le vent en poupe. C’est surtout la marque Dyson qui a révolutionné le marché en inventant le moteur cyclonique. Mais nous sommes aujourd’hui arrivés à une nouvelle ère, celle des aspirateurs laveurs. En un seul passage, vous nettoyez et aspirez les saletés sans efforts. Cerise sur le gâteau, vous pouvez aspirer aussi bien les solides que les liquides.

Dans ce secteur, la marque Tineco fait figure de référence. L’un de ses modèles les plus récents est le Tineco Floor One S7 Stretch. Cet aspirateur laveur est normalement vendu pour 499,99 euros. Mais pendant la vente flash Boulanger, son prix s’affiche à 299 euros. Et en ajoutant le code promo VF20, vous pouvez l’avoir pour seulement 279 euros. C’est une baisse de prix totale de plus de 220 euros !

Mais attention, toutes les bonnes choses ont une fin. Et les ventes flash Boulanger se terminent ce dimanche 29 mars. Profitez-en dès maintenant pour ne pas passer à côté de cette offre !

Tineco Floor One S7 Stretch : l’excellence à prix mini

Quand on achète un aspirateur, on va d’abord regarder sa puissance. C’est un point important et, avec son moteur de 230W qui délivre une puissance de 21 000 Pa, le Tineco Floor One S7 Stretch en a à revendre. Mais ce qu’on oublie trop souvent de vérifier, c’est la maniabilité.

À quoi ça sert d’avoir énormément de puissance si on ne peut pas passer partout ? Le Tineco Floor One S7 Stretch est capable de se coucher complètement pour passer littéralement sous vos meubles. Et cette amplitude de mouvement à 180° se fait sans aucune perte de puissance ! Autre élément à ne pas oublier : l’intelligence de votre aspirateur laveur. Le Tineco intègre un capteur iLoop capable de détecter le niveau de saleté de vos sols pour ajuster automatiquement la puissance et le débit d'eau. Vous avez donc un nettoyage toujours impeccable tout en optimisant votre autonomie. Cela permet ici d’atteindre 40 minutes d'utilisation pour nettoyer sans souci toute votre maison. Et avec son réservoir XL de 1L, vous ne manquerez pas non plus d’eau propre.

Et pour terminer en beauté, l’entretien de votre appareil se fait tout seul grâce au séchage FlashDry à 85°C. En fin de nettoyage, vous posez l’aspirateur laveur et vous lancez un cycle d’autonettoyage de la brosse pour un résultat et une hygiène impeccables


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