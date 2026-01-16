Samsung The Frame 2025 : le prix de la TV continue de chuter avec 620€ de remise, mais ce week-end seulement !

Déjà en promotion au début des soldes à 1290€ au lieu de 1790€, la The Frame 2025 de 65 pouces profite d’une nouvelle baisse de prix grâce à un code valable uniquement jusqu’à lundi 19 janvier. Il vous permet d’obtenir la TV à 1170€ seulement. C’est un prix sacrifié pour un tel modèle !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les soldes continuent sur le site de Samsung et pour fêter la 2ème démarque, le géant coréen baisse à nouveau les prix de nombreux produits à l’aide d’un code éphémère. Ainsi, lorsque vous renseignez le code SAMSUNG10 dans votre panier, vous obtenez 10€ de réduction supplémentaire tous les 100€ d’achat. Mais attention, l’offre n’est valable que du vendredi 16 janvier à 17h au lundi 19 janvier à 11h59.

Ce code peut être utilisé pour l’achat de différents produits high-tech sur le site officiel de Samsung. Smartphones, tablettes, PC portables, enceintes ou encore TV, c’est le bon moment pour vous équiper à prix cassé. Le code SAMSUNG10 est cumulable avec les offres en cours dans la limite de 300€ de remise immédiate.

Vous pouvez ainsi vous offrir la TV The Frame 2025 de 65 pouces à 1170€. Si vous préférez un modèle moins cher, la version de 55 pouces est aussi soldée à 890€ seulement. Et si c’est la version Pro qui vous fait de l’œil, en cumulant la promotion des soldes avec la remise supplémentaire du code SAMSUNG10, vous pouvez avoir la TV The Frame Pro Neo QLED 2025 de 65 pouces à 1345,29€ au lieu de 1990 € !

Cliquez ici pour acheter la The Frame Pro 2025 à prix cassé

La TV The Frame 2025 de 65 pouces est à prix sacrifié pour les soldes, mais il va falloir faire vite !

Cela fait des années que la The Frame fait parler d’elle. Avec son design à mi-chemin entre œuvre d’art et TV, elle a réussi à casser les codes en embellissant nos salons. Ce modèle vous fait de l’œil mais son prix trop élevé est un frein ? Durant les soldes, vous pouvez vous l’offrir à prix cassé.

La The Frame 2025 tourne avec le puissant processeur NQ4 AI Gen2 qui utilise la puissance l'intelligence artificielle pour améliorer votre expérience utilisateur. Ainsi avec la technologie Samsung Vision AI, la The Frame est capable de détecter automatiquement le type de contenus affiché pour ajuster automatiquement les paramètres et ainsi vous proposer le meilleur rendu vidéo possible.

Vous profitez aussi d’autres fonctionnalités innovantes comme « Cliquer pour chercher » pour obtenir en temps réel des informations complémentaires sur ce qu'il se passe à l'écran. Vous pouvez aussi traduire les sous-titres dans la langue de votre choix de façon instantanée. En ce qui concerne l'expérience sonore, l'intelligence artificielle, via la fonctionnalité Adaptive Sound Pro, vous fait profiter d'un son plus clair et équilibré.

Pour le reste des caractéristiques, on reste sur un téléviseur Samsung haut de gamme. Vous trouverez donc une dalle QLED 4K avec un taux de rafraichissement allant jusqu’à 120 Hz pour image nette et fluide. Et pour les gamers, ils profiteront d'un port HDMI 2.1. La The Frame est ainsi compatible avec les technologies ALLM et VRR, indispensables pour profiter des capacités techniques des consoles dernières générations comme la PS5 ou la Xbox Series X.

Pour terminer, nous ne pouvions pas passer à côté du mode Art qui rend cette télévision si particulière et si recherchée. Ainsi, quand votre TV est éteinte, elle se met automatiquement en mode Art pour afficher l'œuvre d'art de votre choix ou vos meilleures photos de famille. Avec son écran mat et la possibilité de choisir les bordures d'écran de votre choix, la The Frame ressemble à un simple cadre posé au mur. C'est bluffant !