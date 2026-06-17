Mettez immédiatement à jour votre Beats Studio Buds, un pirate peut écouter toutes vos conversation à distance

Apple vient de déployer en urgence un patch de sécurité pour ses Beats Studio Buds pour corriger une grave vulnérabilité. Celle-ci laisse en effet le champ libre à n'importe qui de se connecter au micro des écouteurs et ainsi écouter discrètement toutes ses conversations.

Ce mardi 16 juin, Apple a déployé une mise à jour baptisée 1B211 sur ses Beats Studio Pro. Pour l'occasion, le constructeur a publié un document détaillant les raisons de ce patch envoyé en urgence. On ne va pas y aller par quatre chemins : si vous utilisez encore les écouteurs (et que vous tenez à ce que vos conversations privées restent privées), on vous conseille de ne pas trop attendre pour installer cette mise à jour.

Le patch vient en effet corriger la faille CVE-2025-20701, qui met sérieusement à mal la sécurité des écouteurs. Apple admet que n'importe quel pirate pouvait l'utiliser pour se connecter à distance au microphone et ainsi écouter tout ce qui l'entoure. Si vous êtes assis à la terrasse d'un café avec un ami et que vos écouteurs se trouvent dans votre sac, l'attaquant pourrait écouter votre discussion dans le moindre détail sans que vous ne vous en rendiez compte.

Sur le même sujet — Apple dévoile une édition spéciale des Beats Studio Buds pour le Nouvel An chinois

N'attendez pas pour installer la dernière mise à jour de vos Beats Studio Pro

Apple ne précise pas si cette faille a déjà été exploitée par des acteurs malveillants, se contentant d'indiquer le nom des chercheurs l'ayant découverte. Nous savons uniquement que la vulnérabilité se trouve en réalité dans le code open source utilisé par les écouteurs, et qu'il est nécessaire pour l'attaquant de se trouver dans la zone d'appairage Bluetooth des écouteurs. Impossible donc pour lui de se trouver trop loin de sa cible, ce qui réduit les risques de piratage.

Dans tous les cas, mieux vaut donc installer le patch sans attendre, qui plus est maintenant que la faille est connue publiquement. Pour ce faire, il suffit d'appairer vos écouteurs à votre iPhone, Mac ou iPad et de les ranger dans leur boîtier. Veillez à bien garder vos écouteurs à proximiter de votre appareil connecté afin d'assurer le maintien de la liaison Bluetooth.