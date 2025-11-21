One UI 8.5 : Samsung veut doper l’intelligence des smartphones Galaxy avec une nouveauté bien pratique (qui rappelle fortement une exclusivité des Google Pixel)

Les rumeurs continuent de nous donner un aperçu potentiel de One UI 8.5. Aux dernières nouvelles, la prochaine mouture de la surcouche de Samsung basée sur Android 16 pourrait introduire sa propre version d’une fonctionnalité bien pratique, jusque-là réservée aux Pixel.

Google n’est pas le seul géant de la tech à être séduit par les fonctionnalités proposées par ses concurrents et à les reproduire à sa façon. Si la firme de Mountain View serait en train de développer deux nouveautés fortement inspirées d’Apple, elle est elle-même copiée par d’autres constructeurs, et notamment Samsung.

L’entreprise sud-coréenne est en train de développer la prochaine itération de sa surcouche basée sur Android 16 : One UI 8.5. Et si cette dernière s’annonce plus importante que prévue, c’est notamment grâce à toutes les nouveautés auxquelles on peut s’attendre. Et parmi ces fonctionnalités inédites devrait figurer une option, qui rappelle sans ambiguïté aucune une exclusivité des Google Pixel.

One UI 8.5 pourrait transformer votre smartphone Samsung Galaxy en assistant personnel dopé à l’IA

Cette fonctionnalité a été repérée par nos confrères d’Android Authority. Samsung l’aurait baptisée Now Nudges (que l’on pourrait traduire par suggestions contextuelles automatiques ou coup de pouce). Elle devrait reposer sur Galaxy AI et le constructeur sud-coréen en distingue trois catégories :

Les Contextual nudges qui servent à rappeler des informations importantes en analysant les données déjà saisies pour tenter de comprendre quand vous en aurez de nouveau besoin.

qui servent à en analysant les données déjà saisies pour tenter de comprendre quand vous en aurez de nouveau besoin. Les Autofill nudges pour vous aider à remplir des formulaires facilement en utilisant vos informations personnelles, par exemple lorsque vous voulez réserver un vol.

pour vous aider à en utilisant vos informations personnelles, par exemple lorsque vous voulez réserver un vol. Et les Action nudges qui vous permettent d’effectuer des actions rapidement en détectant le moment où il serait utile de passer à une autre application, notamment si vous discutez d’une adresse, l’IA peut ouvrir une carte (voire en automatisant cette transition).

Ces capacités rappellent très fortement la fonctionnalité Magic Cue de Google. Elle utilise l’IA Gemini pour analyser les applications ouvertes, les données visibles à l’écran et certaines données locales dans le but d’afficher des informations utiles en temps réel, avant même que vous ne réalisiez en avoir besoin. En bref : Magic Cue anticipe vos besoins, ce que devrait également faire Now Nudges d’après les fuites.

Le hic ? Magic Cue n’est pas disponible en France – probablement à cause d’un cadre réglementaire bien plus strict qu’au pays de l’Oncle Sam concernant l’IA. On peut néanmoins se demander si la version de Samsung réussira, elle, à passer nos frontières.