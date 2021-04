Samsung va lancer une première tablette pliable Galaxy Z Fold, ça se confirme

Samsung va lancer une tablette construite autour d'un écran pliable sous la marque Galaxy Z Fold. Le géant sud-coréen vient en effet de déposer une marque auprès un organisme officiel, confirmant ses ambitions futures. Comme annoncé, Samsung va enrichir son catalogue d'appareils pliables, déjà composé de plusieurs smartphones pliables, avec une kyrielle de nouveaux modèles.

Au cours des deux dernières années, Samsung s'est imposé comme le numéro 1 des smartphones pliables. Avec des flagships comme le Galaxy Z Fold 2 et le Galaxy Z Flip, le géant de Séoul a pris une avance considérable sur la concurrence. Pour conserver cette avance, le fabricant prévoit de lancer une multitude de terminaux pliables sur le marché.

D'ici la fin de l'année 2021, Samsung lancerait d'ailleurs un total de 5 smartphones avec écran pliable, dont le Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Z Flip 3 et un mystérieux téléphone premium qui se plie en trois. En parallèle, le groupe sud-coréen souhaite aussi développer une offre de tablettes avec d'immenses écran pliables de plus de 7 pouces.

Une Galaxy Z Fold Tab serait en développement chez Samsung

Comme le rapportent nos confrères de LetsGoDigital, Samsung a déposé une marque de tablette avec écran pliable intitulée “Galaxy Z Fold” auprès de l’Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle ce 23 avril 2021. Dans le descriptif, le chaebol précise bien qu'il s'agit d'une tablette et non d'un smartphone.

D'après les rumeurs évoquées par le média, la tablette pliable pourrait s'appeler Galaxy Z Fold Tab, ce qui est cohérent avec le nom des autres appareils de la gamme. Le terminal n'aurait pas d'écran externe pour les notifications.

Sur le même sujet : Samsung planche sur une tablette pliable de la taille d’un passeport

Comme prévu, le catalogue d'appareils pliables Samsung va accueillir des tablettes dans les années à venir. Notez que l'annonce de cette tablette pliable ne devrait pas trop tarder. En règle générale, Samsung dépose la marque d'un produit quelques mois avant l'arrivée sur le marché. C'est notamment ce qu'il s'est passé avec le premier Galaxy Z Flip. On vous en dit plus dès que possible sur la tablette. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : LetsGoDigital