Nintendo Switch : jouer à Zelda et Mario sur un iPad est possible, voici comment

Grâce à un simple accessoire et une bonne méthodologie, il est possible de profiter de vos jeux Switch sur un iPad. Non, la tablette d’Apple n’est pas capable de lancer les jeux. Mais grâce à un petit accessoire peu onéreux, vous pouvez brancher la console de Nintendo sur un iPad. Ce qui est très pratique pour jouer en déplacement sur un écran plus grand que celui de la Switch. On vous explique tout.

Certains titres de la Nintendo Switch valent vraiment la peine d’être joués sur un téléviseur et non uniquement sur le petit écran de la console hybride (notamment celui de la première génération). C’est le cas, par exemple, de Legend of Zelda : Tears of the Kingdom que nous avons testé dans nos colonnes. Les superbes environnements. Les puzzles. La création d’objets. Sans oublier les mélodies. Tous ces éléments vous poussent à jouer sur un grand écran. Et ce n’est qu’un exemple parmi bien d’autres déjà sortis. Et que dire du prochain Super Mario Wonder que nous avons hâte d’essayer…

Mais la télévision n’est pas forcément disponible quand vous en avez besoin. Vous êtes dans un train ou un avion. Vous êtes dans un hôtel ou dans une location sans téléviseur. Vous êtes plusieurs à la maison et vous n’êtes malheureusement pas prioritaire. D’où la force de la Nintendo Switch qui s’adapte aussi à un usage mobile et sédentaire à la fois. Mais nous en revenons alors à notre point départ : comment jouer à Zelda sur un écran plus grand ? Pourquoi ne pas utiliser un iPad ?

Utilisez un iPad pour afficher les jeux Switch

Une tablette offre le double intérêt d’être nomade et d’apporter un affichage plus grand que celui de la console portable. Mais, utilisez un iPad comme un écran externe n’est pas forcément très évident a priori. En effet, contrairement à une télévision, il n’est pas possible d’afficher une source externe sur iPad, même en utilisant un adaptateur HDMI vers USB. Alors, comment est-ce possible ? La pierre angulaire de cette procédure est un accessoire simple et assez peu onéreux (une vingtaine d’euros seulement) : une carte d’acquisition vidéo externe.

Nos confrères anglo-saxons de MacRumors ont publié une vidéo très intéressante sur la procédure d’installation de cette carte. Retrouvez ce document en fin de cet article Notez également qu’il faut un iPad compatible USB-C. Ils sont de plus en plus nombreux :

iPad Pro 11 pouces (toutes générations)

(toutes générations) iPad Pro 12,9 pouces (5e génération et suivantes)

(5e génération et suivantes) iPad Air (4e génération et suivantes)

(4e génération et suivantes) iPad mini (6e génération et suivantes)

Comment configurer l'iPad pour jouer avec la Switch

Cet iPad doit fonctionner avec iPadOS 17. Cette version du système d’exploitation est, à l’heure où nous écrivons ces lignes, encore en beta. Mais cette dernière s’installe aussi facilement que la beta d’iOS 17 (voici un lien vers notre tuto pour installer les versions beta de ses OS). Enfin, vous devez installer une application de capture vidéo sur l’iPad qui va afficher les images de votre console sur l’écran de la tablette. MacRumors utilise Capture Pro. Si vous ne souhaitez pas regarder toute la vidéo, voici la procédure :

Connectez la carte d’acquisition vidéo au port USB-C de la tablette

Connectez la console sur le port HDMI de la carte d’acquisition

Ouvrez l’application d’acquisition que vous avez installée précédemment

Allumez la Nintendo Switch. La tablette devrait afficher l’écran d’accueil de la Switch

Notez que cette procédure fonctionne avec tous les appareils utilisant un connecteur HDMI. Cela comprend bien évidemment les autres consoles de jeu, la PS5 et la Xbox Series X notamment. L’expérience est globalement bonne, mais elle n’est pas parfaite, notamment au niveau de la latence. Il y aura certainement des améliorations apportées par les développeurs d’application et les concepteurs de cartes d’acquisition dans un futur proche. Mais cette première expérience est déjà prometteuse. Et ce tuto sera bien évidemment encore valide.