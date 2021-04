L’iPad Pro et la télécommande Apple TV n’auront pas de puce U1 pour les tracer comme des Airtags

L'AirTag, annoncé hier par Apple, est un petit disque qui permet une localisation ultra précise grâce à sa puce U1 et sa technologie Ultra Wideband. Cette puce ne sera présente ni dans la nouvelle télécommande Apple TV, ni dans l’iPad Pro, tous deux aussi dévoilés lors de la conférence du 20 avril.

Les AirTags ont été présentés hier par Apple. Il s’agit d’un petit objet, à accrocher à vos clés (ou autre chose) pour les localiser facilement. Avec sa technologie Ultra Wideband (UWB) permise par la puce U1, il est possible de savoir exactement où et à quelle distance de vous se situe l’AirTag.

L’iPad Pro et la nouvelle télécommande de l’Apple TV, tous deux annoncés lors de la même conférence, ne seront pas dotés de cette puce. Les deux produits ne pourront donc pas être localisés par ce moyen. C’est un peu dommage, surtout pour une télécommande qu’on a souvent tendance à perdre dans les tréfonds de son canapé. Pour l’iPad Pro, l’application Localiser, efficace mais moins précise, sera toujours présente.

Apple est en train de créer son propre réseau UWB

Pour rappel, la puce U1 a fait son entrée dans les iPhone 11 et équipe aussi les iPhone 12 ainsi que l’Apple Watch Series 6. La technologie de localisation UWB n’utilise pas le GPS, mais établit un maillage d’ondes radio pour repérer un objet de manière beaucoup plus précise. Apple pourrait donc à terme avoir son propre réseau, cartographié avec tous les produits du marché.

A lire aussi – Apple dévoile son iPad Pro 2021 avec un SoC M1 “1500 fois plus rapide” sur la partie graphique

Toutefois, tous les produits Apple n’en sont pas encore équipés, comme le montre le cas de l’iPad Pro et de la télécommande. L’iPhone SE n'en a pas non plus, tout come les AirPods (pourtant, cela serait utile). Apple pourrait démocratiser de plus en plus sa technologie dans le futur et l’inclure dans tous ses produits, mais pour le moment, nous en sommes encore loin, les terminaux concernés se comptant sur les doigts d’une main.

Pour rappel, Apple a présenté hier plusieurs produits dont le plus important a été l’iPad Pro. Ce nouveau modèle présente deux innovations majeures : l’écran mini-Led ainsi qu’un SoC M1, le même que dans les MacBook.