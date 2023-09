Huawei lance la MatePad Pro, une tablette géante avec un écran de 13,2 pouces

Hier, Huawei a organisé un événement de lancement au cours duquel il a annoncé un tas de nouveaux produits en Chine, dot notamment une nouvelle MatePad Pro 13,2″, qui est une tablette haut de gamme pas comme les autres.

Lors de son événement, Huawei a présenté le MatePad Pro 13.2″, la dernière tablette de la série MatePad Pro en Chine. Elle a la particularité d’être doté d'un écran OLED 2,8K 144Hz pas comme les autres, puisqu’il s’agit d’un écran flexible. Cela permet à Huawei de réduire considérablement la taille des bordures noires tout autour de l’écran, et donc de rendre celui-ci beaucoup plus immersif. La dalle offre une définition de 2 880 x 1 920 pixels avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, ainsi qu'une luminosité maximale de 1 000 nits et la prise en charge du Huawei M-Pencil.

Comme le récent Huawei Mate 60 Pro, qui n’arrivera malheureusement pas en France, la tablette est équipée du SoC Kirin 9000s. Il ne s’agit pas de la puce la plus puissante du marché, mais la tablette est également équipée de 52 000 mm² de graphite à haute conductivité thermique pour la dissipation de la chaleur. La MatePad Pro de nouvelle génération dispose de 6 haut-parleurs, et fonctionne sous HarmonyOS 4.

La nouvelle tablette MatePad Pro est la plus légère de sa catégorie

La société affirme qu'il s'agit de la tablette la plus fine et la plus légère au monde avec un écran bord à bord d'une épaisseur de seulement 5,5 mm et d'un poids de 580 grammes. En comparaison, la Galaxy Tab S9 Ultra de Samsung mesure elle aussi 5,50 mm d’épaisseur, mais pèse pas moins de 732 grammes.

Malgré cela, une batterie massive de 10 100mAh alimente la tablette qui prend également en charge la charge rapide de 88W. En 40 minutes de charge, l'appareil peut atteindre 85 % de charge, tandis qu'une charge complète prend environ 65 minutes. Côté photo, on trouve à l’avant un capteur de 16 mégapixels et un capteur ToF, tandis qu'à l'arrière, on trouve un double appareil photo de 13 mégapixels et 8 mégapixels.

Actuellement, la MatePad Pro 13.2 est disponible sur le marché domestique de Huawei pour 5 199 yuans (672 euros) avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. La société vend également la tablette dans des configurations de mémoire plus élevées, jusqu'à 16 Go de RAM et 1 To de stockage, au prix de 6 999 yuans (905 euros). On ne sait pour l’instant pas si celle-ci sera lancée en France, mais compte tenu de l’absence du Mate 60 Pro, qui utilise la même puce, la tablette pourrait bien elle aussi ne jamais quitter la Chine.