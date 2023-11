Huawei lancer la 1re tablette au monde proposant la communication par satellite

Huawei a présenté sa nouvelle tablette MatePad Pro 11 pouces cru 2024 dans un communiqué de presse. Elle est dotée d’une technologie de communication par satellite, une première pour ce type d’appareil.

Ce qui distingue le MatePad Pro 11 pouces cru 2024 du tout venant, c’est la capacité inédite de passer ou de recevoir des appels par satellite, une fonctionnalité qui n’est jusqu’à maintenant proposée que sur une poignée de smartphones, dont le Mate 60 Pro ou encore sur les iPhone 14 d’Apple. Si peu de smartphones proposent encore la communication par satellite, 2024 devrait être l’année de l’intégration de cette technologie les téléphones de milieu haut de gamme.

Avant de nous revenir sur cette technologie révolutionnaire qui va déferler sur le marché chinois et le monde, penchons-nous tout d’abord sur la fiche technique de la nouvelle tablette de Huawei. Avec sa diagonale d’écran de 11 pouces, le nouveau MatePad Pro est, selon Huawei, l’ardoise numérique la plus fine de ce format, avec 5,9 mm d’épaisseur pour 449 grammes, « elle offre un design incroyablement élégant et léger ». La dalle bénéficie de la technologie OLED et couvre 92 % de la face avant de l’appareil.

À l’intérieur, on retrouve la même puce Kirin 9000 s que le Huawei Mate 60 Pro, mais dans une version « downgradée ». Sa capacité de charge s’élève à 66W, et les clients intéressés doivent choisir entre un stockage de 256 ou 512 Go, tandis que la quantité de RAM est fixée à 12 Go. Le prix de cette tablette qui ne sera proposée qu’en Chine pour l’instant est de 600 € environ pour la version 12/256 Go et 670 € pour l’option 12/512 Go.

La grande nouveauté du MatePad Pro 11 2024 réside bien sûr sans l’adoption des communications bidirectionnelles par satellite. Pour ce faire, la compagnie chinoise s’appuie sur l’infrastructure de satellites en orbite haute de BeiDou. On peut questionner l’intérêt de proposer des communications satellites bidirectionnelles sur une tablette, mais la combinaison de finesse et de technologie embarquée dans la tablette font qu’une nouvelle fois, Huawei est précurseur dans son domaine.

