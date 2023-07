Galaxy Tab S9 : Samsung va augmenter les prix de toutes ses tablettes en France

Le lancement des Galaxy Tab S9 approche à grands pas. Les tablettes seraient malheureusement accompagnées d’une augmentation des tarifs pour tous les modèles, et la hausse devrait être assez significative.

Mauvaise nouvelle pour les fans de tablettes Samsung, le géant coréen prévoirait une augmentation des tarifs de tous les nouveaux modèles de la série Tab S9, qui sortiront dès cet été aux côtés des Galaxy Watch 6, mais surtout des Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5. En effet, selon les informations de SamInsider, qui avait déjà dévoilé les prix exacts des Galaxy A14 et Galaxy S21 FE, les prochaines tablettes subiront une hausse des prix.

Cette nouvelle n’est finalement pas vraiment une surprise, Samsung ayant déjà augmenté les prix de ses Galaxy S23 au début de l’année. Comme c’était le cas sur ses smartphones, les hausses de prix sur les tablettes ne devraient pas non plus passer inaperçues, puisqu’on parle de plus d’une centaine d’euros supplémentaires sur chaque version.

Quels tarifs pour les Galaxy S9, S9+ et S9+ Ultra ?

D’après SamInsider, qui a réussi à dégotter ces informations dans la base de données d’un célèbre revendeur, la Galaxy Tab S9 sera commercialisée à partir de 929 euros en Europe pour la version Wi-Fi. C’est considérablement plus que les 769 euros demandés pour la Galaxy Tab S8. La version avec 256 Go de stockage sera, elle, vendue à 1049 euros, contre 819 euros précédemment. Cette telle différence s’expliquerait par l’inclusion de 12 Go de RAM (contre 8 sur le modèle 128 Go), mais surtout par un nouvel écran OLED, venant remplacer l’ancien écran LCD.

Du côté de la Galaxy Tab S9+, on peut s’attendre à un tarif de 1149 euros pour la version avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM, là aussi en forte hausse par rapport aux 1059 euros du modèle précédent. Enfin, la Galaxy Tab S9 Ultra sortirait à pas moins de 1369 euros avec 256 Go de stockage, contre 1319 euros pour la Galaxy Tab S8 Ultra.

Tous les modèles ne subissent donc pas une hausse de prix équivalente, le modèle Ultra ne devant pas troquer son écran OLED contre une autre technologie. Notons que ces tarifs seront appliqués en Europe, mais pourraient légèrement varier d’un pays à l’autre en fonction des taxes.