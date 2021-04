Samsung travaille sur un smartphone pliable en trois, ça se confirme

Samsung développe un smartphone dont l'écran pliable se plie en trois volets. D'après un brevet, le fabricant souhaite y intégrer un support magnétique pour le stylet S-Pen. Ce smartphone pliable d'un genre nouveau pourrait-il sortir d'ici la fin de l'année ?

Avec les Galaxy Z Fold 2 et les Galaxy Z Flip, Samsung s'est imposé comme le leader du smartphone pliable, avec une avance considérable sur la concurrence. Sans surprise, le géant de Séoul souhaite continuer à capitaliser sur les téléphones avec écran pliable. Dans le courant de l'année 2021, Samsung annoncerait d'ailleurs un total de 5 smartphones pliables. Parmi ces nouveaux venus, on s'attend évidement à découvrir le Galaxy Z Fold 3, un smartphone haut de gamme avec stylet S-Pen, et le Galaxy Z Flip 3, une nouvelle génération de smartphone à clapet.

En parallèle, le chaebol développe aussi de nouveaux design pour enrichir sa gamme. D'après un brevet déposé en septembre 2020 auprès de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Samsung travaille sur un smartphone dont l'écran se plie en trois parties. Dans le détail, l'appareil est constitué d'un écran composé d'un volet principal de grande taille et deux autres parties de taille plus réduite, rapporte LetsGoDigital.

Samsung a inventé un support magnétique pour le stylet S-Pen

Les deux écrans, fixés sur le côté de la structure, se rabattent sur la dalle tactile principale. Dans ce cas-ci, Samsung opte pour un design qui se replie vers l'extérieur, contrairement à ses précédents smartphones pliables, dont l'écran plie plutôt vers l”intérieur.

Comme le souligne le brevet, Samsung accompagne le smartphone pliable d'un stylet S-Pen, l'accessoire phare des Galaxy Note. Contrairement aux Note, l'appareil n'est par contre pas équipé d'un tiroir pour loger l'accessoire. Le constructeur a plutôt imaginé un support magnétique capable de maintenir le stylet contre la structure avec des aimants.

Le dépôt d'un brevet ne signifie évidement pas que Samsung ait vraiment l'intention d'exploiter cette technologie. Néanmoins, un rapport provenant de Nikkei affirme que Samsung a l'intention de lancer un smartphone qui se plie en trois d'ici la fin de l'année. Dans ces conditions, on imagine que le fabricant pourrait miser sur le design présenté dans le brevet. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

