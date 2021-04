Après le Galaxy Z Fold 2 Samsung aimerait lancer des tablettes pliables de plus de 7″

Un nouveau brevet montre que Samsung veut des tablettes pliables avec taille d'écran supérieure aux 7″ des Galaxy Z Fold 2. La catégorie devrait différer sur plusieurs points par rapport aux smartphones pliables actuels : pas d'écran externe ni de photo à l'arrière, et des capteurs placés sous l'écran, avec potentiellement jusqu'à deux encoches.

Le concept des smartphones pliables actuels est de vous permettre d'emporter un appareil avec un encombrement semblable à celui d'un smartphone une fois plié et l'écran XXL d'une tablette une fois déplié. Or, le problème, c'est que si on passe sur les nombreux soucis de durabilité, les premiers smartphones pliables, notamment ceux de Samsung, n'embarquent finalement pas un écran si grand que cela.

Or il se pourrait bientôt que le constructeur différencie les “smartphones” pliables des “tablettes” pliables, justement pour rechercher des tailles d'écran supérieures. Dans un brevet récemment accordé par le US Patents Office (USPTO) Samsung semble, en creux, décrire les fondamentaux de la catégorie. Ainsi, contrairement aux smartphones pliables, les tablettes pliables devraient tout miser sur leur écran extra large.

Samsung décrit dans un brevet la future catégorie des tablettes pliables

A en croire les documents ainsi que les rendus concoctés par le site Let's Go Digital, il n'y aura a priori pas de mode smartphone, et donc pas d'écran externe contrairement aux Galaxy Fold, Galaxy Z Fold 2 et Galaxy Z Flip. Les croquis du brevet ne montrent également pas de capteur photo à l'arrière du smartphone – ce qui ne veut pas dire qu'à la fin Samsung ne prendra pas la décision d'y mettre des capteurs photo quand même, tant cette fonctionnalité semble essentielle.

Les capteurs et flash LED pourraient ainsi être pratiquement tous intégrés dans une encoche assez fine au-dessus de l'écran. On relève d'ailleurs que Samsung prévoit jusqu'à deux encoches, une au-dessus et au-dessous de l'écran. Des hauts parleurs stéréo sont implémentés sur la tranche, de part et d'autre de la charnière. Il y a également deux ports USB-C de sorte que l'on peut charger l'appareil en mode portrait ou paysage.

Lire également : Samsung Galaxy Z Fold 3 – une fuite dévoile un écran externe plus petit que le Fold 2

Bien sûr, à ce stade, tous ces éléments de design peuvent changer, mais cela montre dans les grandes lignes ce à quoi il faut s'attendre pour les futures tablettes pliables de Samsung : un produit plus différencié des smartphones, moins capable pour les appels et une utilisation vraiment smartphone – et davantage adapté à la consultation de contenus.

Source : Let's Go Digital