Apple bride les fonctionnalités du Pencil sur certains iPad Pro, et c’est probablement illégal

Un expert en réparation de produits Apple affirme qu’Apple a commencé à limiter par voie logicielle les composants électroniques de leurs appareils. Une pratique qui contrevient directement à l’esprit du « droit à la réparation » à l’étude au niveau européen.

Dans un entretien accordé à Forbes, Ricky Panesar, le PDG d’une société spécialisée dans la réparation de microcomposants, affirme que « l'Apple Pencil et votre iPad Pro ne fonctionneront pas correctement si l’écran est remplacé par une pièce non authentifiée par la compagnie. Pire encore, vous ne pourrez pas non plus utiliser l’écran d’une autre tablette de la marque ». Ce procédé, apparemment de plus en plus courant, s’appelle la sérialisation, et il conditionne le fonctionnement optimal d’un composant par la présence d’un autre. Les deux sont synchronisés à travers un logiciel propriétaire d’Apple.

Une puce mémoire à la signature bien distincte dans l’Apple Pencil est programmée pour ne fonctionner correctement que si l’écran est relié à sa carte mère d’origine. De fait, si vous possédez un iPad et que vous en cassez l’écran, vous êtes obligé de vous fournir un nouvel affichage agréé par Apple. Ce dernier est non seulement moins facile à trouver qu’une pièce « no-name », mais il coûte bien évidemment plus cher. Apple est connu pour « verrouiller » son écosystème logiciel, et c'est toujours à contrecœur que la compagnie se plie aux règles, même quand elles émanent de l'UE.

Les Apple Pencil ne feront plus de traits si vous changez l’écran de l’iPad vous-même

D’après M. Panesar, « avec les versions les plus récentes de l’iPad, quand on installe un nouvel écran, même s’il vient d’un autre iPad, les traits du stylet ne fonctionnent pas parfaitement ». Il précise que cette « punition » logicielle est activée sur les iPad Pro 12,9 pouces de 5e et de 6e générations, mais aussi sur les modèles 11 pouces de 3e et 3e génération.

Si Apple a effectivement implémenté cette technologie, les avocats de la compagnie pourraient avoir à faire à la DGCCRF et aux autorités européennes pour, une fois encore, ses pratiques abusives. La firme est déjà poursuivie en France pour « obsolescence programmée et entraves à la réparation ».