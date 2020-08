Galaxy Z Fold 2 officiel : Samsung invente le smartphone pliable qui ne se casse pas en 24 heures !

Le Galaxy Z Fold 2, le nouveau smartphone pliable de Samsung, est enfin officiel ! Cette nouvelle génération se distingue par son immense écran pliable troué, un bloc photo rectangulaire similaire à celui des Galaxy Note 20 et un écran secondaire plus spacieux.

Samsung a profité de la conférence Unpacked dédiée aux Galaxy Note 20 pour lever le voile sur une nouvelle génération de smartphone pliable, le Galaxy Z Fold 2. Dans le communiqué publié dans la foulée de l’annonce, le constructeur sud-coréen affirme avoir « écouté les commentaires des utilisateurs » des précédents appareils à écran pliable, dont le premier Galaxy Fold. Sur base des premiers retours des usagers, la firme annonce avoir apporté des « innovations significatives » au design de l’appareil.

Voici les nouveautés apportées par le Galaxy Z Fold 2

Le Galaxy Z Fold 2 est construit autour d’un écran pliable AMOLED Infinity Flex 120 Hz de 7,6 pouces. Comme prévu, Samsung troque l’épaisse encoche du premier Galaxy Fold pour un écran troué. Le trou est placé au centre de la partie droite de l’écran, une disposition inédite. On remarquera aussi que les bordures qui cerclent la surface d’affichage sont beaucoup plus fines que sur la première génération.

Dans cette minuscule cavité, le constructeur place un capteur photo frontal pour les selfies de 12 mégapixels. Comme promis, Samsung a encore revu la solidité de la charnière centrale qui permet à l’écran de plier. Cette nouvelle charnière est plus robuste et permet d’évacuer automatiquement la poussière ou le sable qui risque de s’y glisser. De plus, Samsung a intégré un écran secondaire dédié aux notifications plus spacieux. La dalle qui recouvre le dos de l’appareil mesure en effet 6,2 pouces, contre 4,58 pouces pour le Fold 1.

Enfin, Samsung a intégré un appareil photo de meilleure facture. On y distingue en effet un triple capteur photo. Par contre, le constructeur n’a pas évoqué la fiche technique du terminal. Samsung nous en dira plus sur le Z Fold 2 dès le 1er septembre. Samsung devrait notamment lever le voile sur le prix du Z Fold 2. Dans la foulée, la firme ouvrira les précommandes de son 3ème smartphone avec écran pliable. Samsung décline le terminal en deux coloris : Mystic Black et Mystic Bronze. La firme promet aussi une édition conçue avec la marque de luxe Thom Browne. Que pensez-vous de ce premier aperçu ? On attend votre avis dans les commentaires.