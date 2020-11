Galaxy Z Fold 3, Z Flip 2…Samsung lancerait 5 smartphones pliables en 2021

En plus du Galaxy Z Fold 3 et du Galaxy Z Flip 2, Samsung lancerait 3 autres smartphones pliables sur le marché en 2021. Avec ce vaste catalogue naissant, le constructeur sud-coréen ambitionne de démocratiser le smartphone pliable dans les mois à venir.

En marge de la présentation des résultats financiers trimestriels du groupe, Lee Jong-min, directeur de l’équipe de planification de la division commerciale de Samsung Electronics, a évoqué l’avenir des smartphones pliables Samsung. « En 2021, nous prévoyons d’augmenter les revenus générés par les smartphones pliables et de continuer à enrichir notre catalogue afin de les démocratiser » déclare Lee Jong-min.

« Ce n’est pas une grande partie de nos ventes totales, mais les ventes de smartphones pliables augmenteront chaque année » estime le cadre. L’année prochaine, Samsung ne se contentera pas de lancer des smartphones pliables orientés haut de gamme, comme le Galaxy Z Fold 3 ou le Galaxy Z Flip 2. Leader sur le marché du pliable, la firme cherche aussi développer son offre milieu de gamme.

Z Fold 3, Z Flip 2, Z Fold S, Z Fold Lite et Z Flip Lite au programme

D’après les informations obtenues par The Elec, un média sud-coréen, Samsung attendra la sortie sur le marché des Galaxy S21 (S30) pour mettre en avant ses nouveaux smartphones pliables. Dans un premier temps, le géant de Séoul dévoilera le Galaxy Z Flip 2, un nouveau téléphone à clapet, après le premier trimestre de l’année prochaine. En reculant la sortie du Z Flip 2 de plusieurs mois, Samsung souhaite éviter de cannibaliser les ventes de ses Galaxy S21. Aux dernières nouvelles, le nouveau smartphone à clapet se distinguerait par un écran 120 Hz.

Dans le courant de l’été, le Galaxy Z Fold 3 viendra ensuite prendre la relève du Galaxy Z Fold 2. Parmi les nouveautés attendues, on trouve un capteur frontal pour les selfies sous l’écran. Trois autres références devraient s’ajouter à ces deux terminaux. D’après les dernières fuites, Samsung lancerait un Galaxy Z Fold Lite, un téléphone convertible en tablette qui ferait l’impasse sur la 5G, et d’autres fonctionnalités premium. Il serait vendu autour des 1000€.

Les fuites parlent aussi d’un Z Fold S, une version encore plus haut de gamme du Z Fold, et d’un Galaxy Z Flip Lite, un smartphone à clapet pliable à prix abordable. Pour l’heure, les informations concernant ces derniers terminaux sont rares. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : The Elec