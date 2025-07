Samsung présente le Galaxy Z Fold 7 : plus fin, plus performant… mais aussi plus cher !

Samsung vient de lever le voile sur ses smartphones pliables, à savoir le Galaxy Z Flip 7 et le Galaxy Z Fold 7. C’est bien sur ce dernier que la marque coréenne veut mettre le paquet. Elle présente ainsi un terminal ultra premium, techniquement solide, mais surtout ultra fin.

Le Fold se refait une beauté ! Samsung vient de présenter son tout nouveau Galaxy Z Fold 7. Cette édition est synonyme de rupture dans la gamme, puisque le constructeur a entièrement repensé le design. On dit adieu au châssis imposant des précédentes versions pour un châssis ultra fin. Enfin !

Le Galaxy Z Fold 7 est 26% moins épais que le Z Fold 6. Déplié, il ne fait que 4,2 mm et 8,9 mm replié. C’est à peine plus qu’un S25 Ultra ! De fait, nous avons un téléphone qui n’est plus un tank et donc plus susceptible de déformer les poches. Son poids a aussi été réduit, puisqu’il ne fait que 215 grammes sur la balance. Ajoutons qu’il est certifié IP48, ainsi que Gorilla Glass Victus 2 pour le châssis et Ceramic 2 pour les écrans. Un gros travail sur le design, donc.

Galaxy Z Fold 7 Ecrans Interne

8"

LTPO Dynamic AMOLED 2X pliable

120 Hz

HDR10+

2600 nits



Externe

6,5"

21:9

LTPO Dynamic AMOLED 2X

120 Hz

2600 nits

Gorilla Glass Victus Ceramic 2 Chipset Snapdragon 8 Elite (3nm) OS Android 15

One UI 7 RAM 12/16 Go Stockage 256/512 Go

1 To microSD Non Capteurs photo Grand-angle : 200 mégapixels (f/1.3)

Ultra grand-angle : 12mégapixels (f/2.2)

Téléobjectif : 10 mégapixels (f/2.4)

Zoom optique X3

Zoom numérique X30 Capteurs selfie Extérieur : 10 mégapixels

Intérieur : 10 mégapixels Batterie 4400 mAh

Recharge 25W

Recharge sans fil 15W 5G Oui Biométrie Lecteur d'empreintes sur la tranche Résistance à l'eau IP48 Epaisseur 8,9 mm fermé

4,2 mm ouvert Poids 215 grammes Prix 256 Go : 2099 euros

512 Go : 2219 euros

1 To : 2519 euros

Un écran externe repensé, un écran interne plus solide

L’autre gros travail de ce Z Fold 7 a été réalisé au niveau de l’écran externe. De 6,5 pouces, il adopte un ratio en 21 :9. Il est ainsi plus large que les modèles précédents, ce qui est pour le mieux. Pratique pour les gros doigts ; il est plus aisé d’écrire dans ce format. Samsung estime que nous les possesseurs de Fold passent les trois quarts de leur temps sur l’écran externe, d’où le choix d’en faire un écran au ratio similaire que les smartphones « normaux ».

L’écran intérieur, de 8 pouces, a aussi été légèrement retravaillé, avec une pliure encore plus discrète et le retour du poinçon pour la caméra selfie (10 Mp). Pour rappel, elle était située sous la dalle sur le Z Fold 6, et donc d’une qualité exécrable. Les visios avec l’écran ouvert seront donc de nouveau possible.

L’appareil photo connaît lui aussi une amélioration notable avec l’inclusion d’un capteur principal de 200 mégapixels, soit le même que sur le Galaxy S25 Ultra. En revanche, les deux autres capteurs restent modestes, de 12 et 10 mégapixels (ultra grand angle et téléobjectif). Dommage, surtout pour un produit qui se veut si premium. Pour le reste, le Fold 7 est techniquement carré, avec un Snapdragon 8 Elite ou encore une batterie de 4400 mAh.

Un prix en hausse

L’accent a été mis sur le design avec ce modèle. Certes, le Z Fold 7 n’est pas le plus fin du marché sur ce segment (la palme revient à l’Honor Magic V5), mais cette réduction d’épaisseur reste tout de même intéressante pour l’utilisateur. Le Galaxy Z Fold 7 sera disponible en noir, en gris et en bleu. Voici les tarifs annoncés :

256 Go : 2099 euros

512 Go : 2219 euros

1 To : 2519 euros

Une hausse conséquente par rapport au Z Fold 6, ce que nous déplorons. Le smartphone, ainsi que le Z Flip 7, sera commercialisé à partir du 25 juillet 2025.