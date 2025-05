Samsung ajoute une option bien utile à ses smartphones, qu’on aimerait voir sur tous les mobiles Android

C'est simple, mais il fallait y penser. Avec One UI, Samsung intègre une nouvelle fonctionnalité pour l'application Mes fichiers, qui permet de s'y retrouver bien plus rapidement lorsqu'on cherche un fichier spécifique.

Samsung a commencé à déployer une première version bêta de One UI 8 pour le Galaxy S25. Si le constructeur a communiqué sur plusieurs changements apportés par la mise à jour, il en a occulté certains autres, qu'il a dû juger mineurs, mais qui contribuent à améliorer l'expérience de l'interface des appareils Galaxy au quotidien.

L'une de ces nouveautés passées sous silence est l'introduction d'une option de filtrage des fichiers par application dans le gestionnaire Mes fichiers. Repérée par Android Authority, elle permet de sélectionner une application parmi celles installées sur votre smartphone pour retrouver plus facilement un fichier que vous avez téléchargé à partir de celle-ci.

Vous allez gagner du temps en cherchant un fichier sur votre smartphone Samsung

Si vous êtes noyés sous les fichiers et que vous avez oublié le nom de celui que vous cherchez, cette petite fonction devrait vous rendre bien des services. On ne serait d'ailleurs pas surpris de la voir prochainement sur des surcouches de marques concurrentes, tant elle tombe sous le sens. On sait que Google peut prendre des années avant d'intégrer une fonctionnalité développée par les fabricants tiers à la version native d'Android, mais on peut aussi espérer que la firme californienne se montre un peu plus réactive cette fois.

Quand allez-vous pouvoir profiter de cette nouveauté ? La bêta de One UI 8 devrait être rendue disponibles sur quelques appareils récents premium dans les semaines qui viennent. Les premiers modèles à être lancés directement sous One UI 8 seront les prochains pliants de Samsung, les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7, attendus dans le courant du mois de juillet. Ensuite, la version stable de la mise à jour devrait débarquer sur nos smartphones de manière progressive. Nous n'avons pas de calendrier de déploiement exact, mais vous pouvez consulter la liste des smartphones compatibles avec One UI 8 à travers ce lien pour vérifier si votre mobile est éligible.