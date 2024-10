Le Galaxy Z Fold Special Edition est tombé en rupture de stock en dix petites minutes

Le Galaxy Z Fold Special Edition a rencontré son public en Corée du Sud. Samsung a écoulé toutes ses unités en dix minutes et prévoit de relancer la production.

Le 21 octobre dernier, Samsung présentait son Galaxy Z Fold Special Edition (SE), une version alternative de son Galaxy Z Fold 6. Le 25 octobre, le smartphone était disponible à la vente en Corée du Sud, avec sept heures de retard sur l'horaire initial annoncé. “Le retard est dû au temps nécessaire pour évaluer les quantités à produire et décider de la quantité à commercialiser”, a réagi un représentant de Samsung, cité par la publication Sammy Fans. Seulement dix minutes après l'ouverture des ventes, Samsung communiquait que “tous les stocks disponibles ont été vendus”.

Il est difficile de savoir si cette rupture de stock est synonyme de véritable engouement pour ce modèle étant donné que le constructeur n'a pas communiqué combien d'exemplaires étaient prévus pour cette première vague de commercialisation. Il semble en tout cas que Samsung n'avait pas prévu un tel succès puisque le groupe avait planifié d'envoyer des Galaxy Z Fold SE aux opérateurs nationaux, ce qu'il n'a pas finalement pas pu faire pour répondre à la demande sur son site officiel.

Un restockage du Galaxy Z Fold SE est au programme

Samsung a déjà fait savoir que de nouveaux stocks allaient être rendus disponibles, mais sans préciser de date. Sur la page produit dédiée au Galaxy Z Fold SE de la version coréenne du site, il n'est plus possible de commander le smartphone, le bouton Acheter étant remplacé par un bouton invitant à “Demander une notification de réapprovisionnement”.

Nous ne savons pas si le Galaxy Z Fold SE sera proposé en France. Pour l'instant, Samsung n'a rien confirmé quant à une sortie à l'international. Les seules rumeurs crédibles concernant la Chine, où le smartphone pourrait être renommé Samsung W25. En Corée du Sud, le Galaxy Z Fold Special Edition est vendu au prix de 2 789 600 wons, soit environ 1 863 euros après conversion.

Par rapport au Galaxy Z Fold 6, ce modèle SE est bien plus fin (10,6 mm contre 12,1 mm) et plus léger de trois grammes. Les écrans sont aussi plus grands : 8 pouces contre 7,6 pouces pour l'affichage interne et 6,5 pouces contre 6,3 pouces à l'extérieur. La RAM passe quant à elle de 12 à 16 Go de RAM et le capteur photo grand-angle de 50 à 200 MP sur ce nouveau smartphone exclusif.

Source : Sammy Fans