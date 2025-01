Le Galaxy S25 Ultra régresse sur un point crucial, les utilisateurs s’en prennent à Samsung

Le S Pen intégré avec le Galaxy S25 Ultra n'est plus compatible Bluetooth. Il perd par conséquent toutes les fonctionnalités qui avaient recours à la technologie sans fil, provoquant l'ire de certains utilisateurs.

Le Galaxy S25 Ultra vient d'être annoncé en fanfare par Samsung, qui a longuement présenté ses nouvelles fonctionnalités et les améliorations apportées par ce modèle. Mais le smartphone a également perdu une capacité, qui faisait pourtant l'identité de la gamme : la connectivité Bluetooth du stylet S Pen intégré.

Cette fonction permet de contrôler son smartphone à distance à l'aide du S Pen, ce que Samsung appelle les Air actions. Cela comprend la prise de photo, le zoom avec l'appareil photo, la baisse et l'augmentation du volume, ou encore de faire défiler des photos ou des diapositives. Tout cela n'est donc plus possible avec le Galaxy S25 Ultra. Un S Pen est toujours inclus pour dessiner ou prendre des notes manuscrites, mais son champ d'action est devenu plus limité.

Les utilisateurs furieux par la décision de Samsung

Les réactions à ce changement ne se font pas attendre. Sur les vidéos de prise en main, les forums et les réseaux sociaux, les commentaires affluent. Certains sujets Reddit ont dépassé les 500 réponses en moins de 24h. “Sérieusement, c'est quoi ce bordel Samsung ? Le stylet Bluetooth S Pen est le point le plus distinctif des appareils Galaxy et tu le gâches ?”, réagit par exemple un internaute.

“J'utilise mon S Pen pour prendre des photos de groupe (et les gens sont vraiment impressionnés), c'est très pratique. Les autres gestes étaient également sympas. Si Samsung continue sur cette voie de supprimer des fonctionnalités utiles pour économiser quelques dollars, je vais devoir trouver un meilleur téléphone Android. C'est une très mauvaise décision de Samsung et cela fait du S Pen un stylet stupide”, regrette un autre.

“90 % de mes photos sont prises avec le S Pen. C'est une fonctionnalité très utile et vous pouvez faire beaucoup de choses si vous êtes créatif avec elle. C'est aussi pratique pour les vidéos. Vous pouvez basculer entre photo et vidéo. Entre la caméra avant et arrière. Je peux littéralement laisser le téléphone sur un support et contrôler mon appareil photo d'où je veux. Vous pouvez l'utiliser pour zoomer/dézoomer. Je contrôle mes médias avec le stylet, vous pouvez contrôler le menu de votre téléphone avec. Les gens sont simplement paresseux pour apprendre et savoir ce que le stylet peut faire. Il est inacceptable que Samsung le supprime”, s'emporte un redditeur.

Samsung tire définitivement un trait sur l'esprit des Galaxy Note

Samsung justifie la disparition du Bluetooth et des Air actions sur le S Pen du Galaxy S25 Ultra en expliquant que cela lui a permis de retirer plusieurs composants, dont une batterie, du stylet. Le constructeur fait savoir qu'il s'agissait de la seule manière de réduire l'épaisseur du smartphone, qui a effectivement perdu 0,4 mm pour passer de 8,6 à 8,2 mm. Est-ce que les utilisateurs demandaient vraiment un smartphone plus fin en contrepartie d'un S Pen moins utile ? Rien n'est moins sûr. Le Galaxy S25 Ultra peut en tout cas se targuer d'être 0,1 mm moins épais que l'iPhone 16 Pro Max, son concurrent direct.

L'autre argument avancé par la marque est que les fonctionnalités Bluetooth du S Pen étaient finalement exploitées par une part très limitée des utilisateurs. Le fabricant a estimé que pour une majorité des personnes, il est plus intéressant d'avoir un mobile plus fin que de disposer d'un accès à des fonctions gadget, quitte à mécontenter ceux qui y avaient recours. Maintenant, certains craignent que Samsung aille encore plus loin avec les prochaines générations en enlevant purement et simplement le stylet.

Clairement, Samsung tourne une page importante avec ce Galaxy S25 Ultra. Celui-ci n'a plus grand-chose d'un Note, dont il était jusque-là l'héritier spirituel. En plus de la suppression du Bluetooth sur le S Pen et des fonctions qui y sont associées, le Galaxy S25 Ultra abandonne aussi le design emblématique des Note, avec des coins anguleux, qui marquaient l'identité visuelle de la gamme. Ce changement permet de créer une certaine homogénéité avec les autres smartphones de la série, et s'il fait un petit pincement au cœur, il est tout à fait compréhensible.

Source : SamMobile