Exynos ou Snapdragon ? Le processeur du Galaxy Z Fold 7 de Samsung se confirme

Grâce à une publication sur le site de benchmark Geekbench, on sait quel processeur équipera le futur Galaxy Z Fold 7 de chez Samsung. Qui d'Exynos ou de Snapdragon a remporté le combat ? Réponse.

À moins que Samsung change ses habitudes, les futurs smartphones pliables de la marque seront dévoilés officiellement cet été. En l’occurrence le Galaxy Z Fold 7 et le Galaxy Z Flip 7. Comme toujours, de nombreuses fuites nous permettent de découvrir les deux modèles sous toutes les coutures des semaines avant leur sortie. Le design et les mesures du Fold 7 et du Flip 7 sont déjà connus par exemple. Du côté de leur fiche technique, il reste quelques interrogations.

La principale est sans doute celle du processeur. On sait que Samsung hésite souvent : se tourner vers Qualcomm et ses Snapdragon ou faire confiance à sa puce Exynos développée en interne ? Apprendre que cette dernière est finalement choisie ne ravit pas les utilisateurs. Elle est toujours inférieure à sa concurrente en terme de puissance, même s'il faut bien admettre que pour un usage basique, on ne voit pas la différence. Toujours est-il que Samsung a pris sa décision pour le Galaxy Z Fold 7.

Voici le processeur qui équipera le Samsung Galaxy Z Fold 7

Repérée sur Geekbench, une nouvelle entrée mentionne un appareil désigné par le code SM-F966N. Il s'agit d'une variante coréenne du Z Fold 7. Son processeur est clairement indiqué : le Snapdragon 8 Elite, soit celui que l'on trouve dans la série des Galaxy S25, entre autres. Plus précisément, c'est une version overclockée qui est présente ici, avec 2 cœurs cadencés à 4,47 GHz et 6 autres à 3,5 GHz.

Ne vous fiez pas aux scores de performances affichés, ils sont en-dessous de ceux auxquels s'attendre. Cela signifie que le Z Fold 7 testé n'est pas dans sa forme définitive. Quant au Z Flip 7, les informations connues sont moins réjouissantes. Il est très probable que celui-ci soit équipé du processeur Exynos 2500 de Samsung, que l'on suppose moins puissant que le Snapdragon 8 Elite. Il faudra encore attendre plusieurs semaines avant d'en avoir le cœur net. La rumeur la plus optimiste parle d'une présentation début juillet 2025.