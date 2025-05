Vous programmez de nombreuses alarmes sur votre smartphone Samsung ? Alors vous allez aimer cette nouveauté de One UI 8

Vous avez aimé les groupes d'alarmes dans One UI 7 ? Ils deviennent encore plus pratiques et intuitifs dans One UI 8, la prochaine grosse mise à jour pour les smartphones Samsung.

Si vous êtes du genre à programmer de nombreuses alarmes, vous risquez de vouloir rapidement installer One UI 8 sur votre smartphone Samsung. La mise à jour améliore en effet grandement leur gestion avec plusieurs optimisations d'ergonomie bienvenues.

Avec One UI 7, on avait déjà eu l'introduction des groupes d'alarmes, permettant de regrouper plusieurs alarmes au sein d'un même ensemble, qu'on peut activer ou désactiver à la volée. Mais cette fonction venait avec quelques défauts. Par exemple, le bouton + d'un groupe d'alarmes créait une nouvelle alarme au sein du groupe par défaut, sans laisser la possibilité d'ajouter une alarme existante au groupe. One UI 8 vient corriger cela, comme l'indique le patch notes partagé par Samsung : “Vous pouvez désormais ajouter des alarmes existantes à un groupe d'alarmes en appuyant sur le bouton + sur l'écran du groupe”.

One UI 8 améliore la gestion des alarmes

“Vous pouvez également ajouter un groupe d'alarmes à un widget sur votre écran d'accueil afin d'activer ou de désactiver toutes les alarmes du groupe d'un simple toucher”, précise aussi le constructeur. Cette nouveauté va permettre de gagner du temps en contrôlant ses groupes d'alarmes directement depuis l'écran d'accueil, sans avoir à entrer dans l'application Horloge. Jusqu'ici, il n'était possible de placer qu'une seule alarme sous forme de widget, même si celle-ci appartenait déjà à un groupe d'alarmes. La capture d'écran ci-dessous d'Android Authority vous donne un aperçu de ce widget.

Basé sur Android 16, One UI 8 est disponible en version bêta pour le Galaxy S25 depuis quelques heures. La mise à jour apporte son lot de petites nouveautés et optimisations, après un One UI 7 qui a complètement redessiné l'expérience logicielle sur les smartphones Samsung. Parmi les autres nouveautés sympathiques repérées, on apprécie le filtrage des fichiers par application dans le gestionnaire Mes fichiers, qui nous fait gagner du temps quand on recherche un fichier dont a oublié le nom ou le dossier dans lequel il est rangé.