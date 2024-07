Samsung a profité du Galaxy Unpacked pour annoncer le lancement du nouveau Galaxy Z Flip 6. Le successeur du Z Flip 5 sera disponible à partir du 24 juillet mais vous pouvez d’ores et déjà le précommander pour profiter des offres qui accompagnent sa sortie. Découvrez où acheter le Galaxy Z Flip 6 moins cher.

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 vient rejoindre la famille des smartphones pliables disponibles sur le marché. Le petit nouveau ne manque pas d’atouts puisque sa fiche technique a été revue pour offrir des améliorations notables au niveau des performances, de la photo, de l’écran et de l’autonomie. Le successeur du Galaxy Z Flip 5 arrive également avec de nouvelles couleurs. Vous pouvez ainsi l’avoir en gris, bleu, vert d'eau, jaune mais aussi noir carbone, blanc et pêche. Enfin, il existe avec 2 espaces de stockages, 256 Go ou 512 Go.

Samsung Galaxy Z Flip 6 moins cher : où acheter le smartphone au meilleur prix ?

Samsung a profité de son événement Galaxy Unpacked qui s’est tenu ce 10 juillet 2024 pour annoncer la sortie du Galaxy Z Flip 6. Avec le Galaxy Z Fold 6, ce nouveau venu vient compléter la grande famille des smartphones du géant coréen. Il sera officiellement disponible sur les différents canaux de vente habituels à partir du 24 juillet. Mais d’ici là, vous pouvez déjà l’acheter en profitant des offres de précommande sur le site de Samsung.

Il existe en 7 coloris et deux versions :

256 Go : 1 199 €

1 199 € 512 Go : 1 319 €

Acheter le Samsung Galaxy Z Flip 6 sur Darty

Acheter le Samsung Galaxy Z Flip 6 sur Fnac

Acheter le Samsung Galaxy Z Flip 6 sur Boulanger

Pour accompagner la sortie du nouveau Galaxy Z Flip 6, Samsung a mis en place une offre de précommande. Pour l’achat du smartphone avant le 23 juillet, vous avez un bonus reprise de 100 € en plus de la valeur de votre smartphone. Vous pouvez ainsi avoir une remise allant jusqu’à 650 €.

La marque reprend des smartphones des marques concurrentes comme Apple, Realme, HTC, Xiaomi, Oppo, Huawei. Pour pouvoir bénéficier de l’offre de reprise, il vous faudra le numéro IMEI ou le numéro de série de votre mobile. En passant par le site de Samsung, vous avez également un an d’assurance Samsung Care+ offert ainsi qu'une coque Paris 2024 offerte.

Acheter le Samsung Galaxy Z Flip 6 sur Samsung

Quelle fiche technique pour le Samsung Galaxy Z Flip 6 ?

Le nouveau Samsung Galaxy Z Flip 6 apporte des améliorations de taille sur de nombreux points, à commencer par la charnière. En effet, celle-ci a été changée pour faciliter le pliage et augmenter la durabilité de l’appareil. Le smartphone garde toujours sa taille compacte facile à glisser dans une poche. Il est d’ailleurs légèrement plus fin. Son châssis en Armor Aluminium lui offre une résistance accrue et, avec sa certification IP48, vous pouvez l’immerger jusqu’à 1,5 mètre dans de l’eau douce pendant 30 minutes maximum puisqu’il résiste à l’eau et à la poussière.

Sous le capot, on retrouve un processeur Snapdragon 8 Gen 3 et 12 Go de RAM. Cette configuration permet de propulser le Galaxy Z Flip 6 parmi les smartphones les plus performants du marché. Il est équipé d’un écran principal Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,7 pouces. La dalle, protégée par un verre Gorilla Gass Victus 2, profite d’une résolution Full HD+ ( 2640 x 1080 pixels) et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À l’extérieur, le smartphone est doté d’un écran 3,4 pouces.

Coté autonomie, la batterie dispose d’une capacité de 4000 mAh. Cela vous permet donc d’avoir une utilisation de plus de 20 heures en lecture vidéo.

Pour les photos, le Samsung Galaxy Z Flip 6 ne fait pas les choses à moitié. On retrouve pour la première fois un capteur principal de 50 MP, le même capteur que sur les Samsung Galaxy S24 et S24+. Le smartphone embarque aussi un ultra grand-angle de 12 MP à l’arrière ainsi qu’une caméra selfie de 10 MP à l’avant.

Enfin, avec Galaxy AI, vous profitez des fonctionnalités avancées offertes par l’intelligence artificielle comme la traduction instantanée d'applications tierces, de notes vocales, de pages web mais aussi la rédaction générative, la suggestion des messages et bien d’autres.

