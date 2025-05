La Nintendo Switch 2 menace de décevoir du côté des performances à en croire une info volée reprise sur Reddit. Le constructeur aurait axé la console sur une plateforme matérielle un peu ancienne. Un choix sans doute lié à des problèmes logistiques découlant de la pandémie mondiale du coronavirus.

La Nintendo Switch 2 décevra-t-elle les fans côté rendu et performances ? C'est en tout cas le scénario craint par les joueurs, après la découverte de cartes-mères de la console sur Xianyu, l'équivalent chinois de eBay. Et surtout des benchmarks réalisés par le youtubeur Geekerwan et l'analyse poussée des résultats par le site Centro LEAKS.

Switch 2 performance:

A simulated benchmark performed on a PC with the closest specs to Switch 2 shows that the GPU in docked mode is pretty good, similar to a GTX 1050 Ti. On portable mode, it's on par with PS4.

However the CPU is pretty weak, considerably less than Steamdeck. pic.twitter.com/9Qmw4rTacM

