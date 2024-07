La sortie du Galaxy Z Fold 6 a été actée ce 10 juillet lors de l’évènement Samsung Galaxy Unpacked. À mi chemin entre le smartphone et la tablette, ce nouveau modèle arrive avec son lot de nouveautés. Il sera disponible à partir du 24 juillet mais vous pouvez le précommander dès à présent. Voici où acheter le Samsung Galaxy Z Fold 6 au meilleur prix.

Samsung a annoncé la sortie de ses nouveaux appareils lors du Galaxy Unpacked qui s’est tenu ce 10 juillet 2024. Le Galaxy Z Fold 6 vient ainsi agrandir la famille des smartphones du géant coréen. Ce digne successeur de l’excellent Samsung Galaxy Z Fold 5 reste dans la lignée des Z Fold en apportant des améliorations non négligeables.

Ce nouveau modèle est disponible en gris, bleu nuit, rose, noir et blanc. Pour le stockage, vous avez la possibilité de choisir entre 256 Go, 512 Go et 1 To.

Samsung Galaxy Z Fold 6 : où acheter le smartphone au meilleur prix ?

La sortie du nouveau Galaxy Z Fold 6 a été annoncée lors du Galaxy Unpacked de Samsung qui a eu lieu le 10 juillet 2024. À mi-chemin entre une tablette et un smartphone pliant, ce nouveau venu est disponible en précommande jusqu’au 23 juillet. Le 24 juillet, il sortira officiellement chez la plupart des canaux de vente habituels.

Il existe en trois versions, à savoir :

256 Go : 1 999 €

: 1 999 € 512 Go : 2 119 €

: 2 119 € 1 To : 2 359 €

Acheter le Samsung Galaxy Z Fold 6 sur Darty

Acheter le Samsung Galaxy Z Fold 6 sur Fnac

Acheter le Samsung Galaxy Z Fold 6 sur Boulanger

Durant la période de précommande, du 10 juillet jusqu’au 23 juillet, Samsung propose également une offre de reprise qui peut aller jusqu’à 850 €. La marque propose aussi un bonus reprise de 100 € que vous pouvez cumuler avec la valeur de votre téléphone. Et bonne nouvelle, l’offre est valable pour la reprise des smartphones même de marques concurrentes (Apple, HTC, Oppo, Huawei, Realme…).

Pour en profiter, vous devez indiquer le numéro IMEI ou le numéro de série de votre mobile. En passant par le site de Samsung, vous avez également un an d’assurance Samsung Care+ offert.

Acheter le Samsung Galaxy Z Fold 6 sur Samsung

Quelles sont les caractéristiques Samsung Galaxy Z Fold 6 ?

Le Samsung Galaxy Z Fold 6 est une bête de course. C’est un smartphone qui a la particularité de se déplier pour devenir une tablette. Il est d’ailleurs compatible avec avec le S-Pen que vous pouvez utiliser pour dessiner par exemple.

Il embarque une puce Snapdragon 8+ Gen 3 de Qualcomm couplée à 12 Go de RAM. C’est donc un smartphone performant et peu énergivore. D’ailleurs, avec sa batterie d’une capacité de 4400 mAh compatible avec la recharge rapide à 25W, vous pouvez profiter d’une excellente autonomie jusqu’à 23 heures de lecture vidéo.

Lorsqu’il est déplié, son écran Dynamic AMOLED 2X affiche un belle diagonale de 7,6 pouces et une définition de 2160 × 1856 pixels. Son taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz est idéal pour regarder des films, séries mais aussi pour jouer en bénéficiant d’une agréable fluidité. Avec une luminosité maximale de 2600 nits, vous pouvez profiter de votre smartphone à l’extérieur sans perdre en visibilité, même en plein soleil. Quant à lui, l’écran externe fait 6,3 pouces.

Côté photo, pas de grande nouveauté. Le Samsung Galaxy Z Fold 6 est équipé de trois capteurs. On retrouve ainsi un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un téléobjectif de 10 MP offrant un zoom optique 3X.

En revanche, cette 6ème édition du Galaxy Z Fold est résistante à l’eau et à la poussière. Certifié IP48, vous pouvez l’immerger jusqu’à 1,5 mètre dans de l’eau douce pendant 30 minutes. Enfin, tout comme le Galaxy Z Flip 6, le Galaxy Z Fold 6 dispose des fonctionnalités Galaxy AI.