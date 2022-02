Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra : Samsung présente sa nouvelle ligne de tablettes premium

Samsung a dévoilé ses trois nouvelles tablettes lors de son événement Unpacked : la Galaxy Tab S8, la Galaxy Tab S8+ ainsi que la Galaxy Tab S8 Ultra. C’est le troisième modèle qui intrigue ici, puisqu’il s’agit de la tablette Android la plus grande du marché.

Samsung est l’un des derniers constructeurs à encore miser sur les tablettes haut de gamme sur Android. Le constructeur a ainsi dévoilé sa nouvelle ligne d’ardoises tactiles. Trois produits au total : la Galaxy Tab S8, la Galaxy Tab S8+ ainsi que la Galaxy Tab S8 Ultra.

Les trois tablettes adoptent toujours le format mi-ardoise mi-PC avec la possibilité d’y inclure un clavier et d’utiliser l’interface Samsung Dex. Toutes trois sont propulsées par un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. La différence entre les modèles réside avant tout au niveau de l’écran et de la batterie.

Les Galaxy Tab S8 et S8+, des tablettes sans surprises

Commençons par les deux premiers modèles. Les Galaxy Tab S8 et S8+ sont, comme leur nom l’indique, les remplaçantes des Tab S7 et S7+. Une mise à jour technique qui n’apporte que peu de surprises.

Le modèle le plus petit, la Tab S8, est doté d’un écran LCD de 11 pouces d’une définition de 2560 x 1600 pixels avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le modèle Tab S8+ mise lui sur une dalle AMOLED de 12,4 pouces (2 800 x 1 752 pixels, 120 Hz) un peu plus séduisante. Elles sont respectivement équipées d’une batterie de 8000 mAh et 10 090 mAh, compatible avec la recharge rapide de 45 Watts. Si le S-Pen est inclus, ce n’est pas le cas du clavier cover vendu à part.

La Galaxy Tab S8 Ultra, la tablette XXL

Le modèle qui intrigue ici, c’est bien la Galaxy Tab S8 Ultra. Elle est dotée d’un immense écran AMOLED de 14,6 pouces (2 960 x 1848 pixels, 120 Hz). C’est tout simplement la tablette Android la plus grande du marché. La batterie est elle de 11 200 mAh et est aussi compatible avec la recharge rapide de 45 Watts. Là encore, le clavier est vendu séparément.

On remarque aussi l’encoche sur l’écran. Celle-ci se compose de deux caméras de 12 mégapixels. Samsung nous promet un zoom dynamique lors des visios avec plusieurs personnes. Ainsi, en réunion, la tablette se focalisera automatiquement vers celui qui parle. Reste maintenant à savoir si une taille aussi gigantesque arrivera à séduire les utilisateurs. Nous avons eu la chance de pouvoir la manipuler en avant-première, et la première approche nous a semblé très convaincante, surtout grâce à son poids plume de 700 grammes (un PC de la même taille dépasse en général le kilo). Elle embarque 128, 256, 512 Go ou 1 To de mémoire selon les modèles.

Les trois tablettes embarquent Android 12 avec la surcouche de Samsung One UI 4.1. Le constructeur promet des améliorations logiciel axées sur la convergence. Par exemple, si vous dessinez sur votre tablette, vous pouvez vous servir de votre Galaxy S22 en tant que palette de couleur. Il est aussi possible de copier un texte sur un terminal pour le copier dans l’autre.

Samsung Dex, l’interface « PC », est toujours présente (accessible via un bouton du clavier). Il est aussi possible de transformer sa tablette en deuxième écran pour PC Windows 10 et 11. Pratique. Bref, des fonctionnalités toujours intéressantes.

Les trois tablettes sont disponibles sur le site de Samsung. Voici les tarifs :

Galaxy Tab S8 : à partir de 769 euros

Galaxy Tab S8 + : à partir de 999 euros

Galaxy Tab S8 Ultra : à partir de 1219 euros

Pour chaque précommande jusqu'au 31 mars, Samsung offre un clavier Book Cover Slim pour les Tab S8 et S8+ et un Book Cover Keyboard pour la Tab S8 Ultra. Des tablettes qui, sur le papier, font très envie, mais qui restent dans la droite lignée de ce que proposait déjà Samsung. Seul le modèle Ultra semble quelque peu innover grâce à sa taille XXL.