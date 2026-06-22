Le Samsung Galaxy S27 Pro pourrait hériter de cette technologie encore exclusive au Galaxy S26 Ultra

Le futur Galaxy S27 Pro continue d'alimenter les rumeurs avant son lancement. Une fuite récente évoque l'arrivée d'une fonction d'écran encore exclusive au haut de gamme de Samsung. Cette technologie protège l'affichage des regards indiscrets.

Samsung prépare une nouvelle génération de smartphones haut de gamme pour l'an prochain. La marque ajouterait un quatrième modèle à sa gamme Galaxy S27, aux côtés des versions standard, Plus et Ultra. Ce nouvel arrivant viserait un public précis. Il offrirait des prestations dignes d'un modèle Ultra dans un format plus compact. En renonçant au stylet, le constructeur libérerait de la place dans le châssis. Cet espace gagné servirait notamment à loger une plus grosse batterie. La firme coréenne chercherait à élargir son catalogue pour séduire davantage de clients.

Ce nouveau venu se nomme Galaxy S27 Pro. Pensé comme un smartphone premium compact, il se positionnerait face à l'iPhone 17 Pro et au Pixel 10 Pro. Le constructeur viserait un besoin encore inexploré dans sa gamme. Le mobile reprendrait l'essentiel des prestations du Galaxy S27 Ultra, sans le S Pen. Une fuite laisse désormais entrevoir une fonction d'écran héritée de l'actuel modèle le plus cher de Samsung.

Le Galaxy S27 Pro hériterait de la fonction Privacy Display du Galaxy S26 Ultra

L'information provient du leaker Digital Chat Station, qui l'a partagée sur le réseau social Weibo. Selon cette fuite, Samsung testerait sa fonction Privacy Display sur le Galaxy S27 Pro. Cette technologie protège l'affichage des regards extérieurs. Elle empêche les personnes placées sur les côtés de lire l'écran. La fonction a fait ses débuts plus tôt cette année avec le Galaxy S26 Ultra. Elle reste pour l'instant réservée à ce seul modèle haut de gamme. Le Galaxy S27 Pro deviendrait donc le deuxième appareil à en profiter.

Cet écran de confidentialité pourrait s'étendre au mobile dès le début de l'an prochain. Le Galaxy S27 Pro embarquerait une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,5 pouces avec définition QHD+. Son taux de rafraîchissement varierait entre 1 et 120 Hz. La fuite évoque aussi une puce Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro et un capteur photo principal de 200 mégapixels. Le smartphone arriverait sous One UI 9.5, avec sept ans de mises à jour promises. Samsung n'a pour l'instant rien confirmé de tout cela.


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