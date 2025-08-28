Plus de 1000€ d’avantage dont un PC offert : l’offre Samsung choc de la rentrée chez Orange !

Pour la rentrée, Orange et Sosh dévoilent des offres exceptionnelles sur les meilleurs smartphones du moment ! Découvrez une large sélection d'appareils Android, boostés par l'IA de Google, prêts à vous accompagner tout au long de l'année. Profitez de remises, bonus reprise, remboursement, et même un PC offert : une opération à ne pas rater !

La rentrée approche, et c’est le moment idéal pour renouveler son smartphone. Bonne nouvelle : Orange et Sosh lancent leur opération Back to School avec des offres exceptionnelles sur une large gamme de smartphones Android, boostés par l'IA de Google et bénéficiant de la puissance de Google Gemini, à ne surtout pas manquer.

Jusqu’à 1149€ d’avantages sur les Galaxy S25+, Ultra et les Galaxy Z pliables

Jusqu’au 10 septembre, c’est le meilleur moment pour craquer sur les nouveaux Galaxy Z pliables de Samsung. Orange propose une combinaison rare de promotions : jusqu’à 200€ de remise immédiate — voire 300€ si vous êtes déjà client Orange sans engagement — un bonus reprise de 150€ et jusqu’à 200€ remboursés par Samsung selon le modèle choisi. Et pour couronner le tout, Samsung vous offre un PC portable Galaxy Chromebook Go d’une valeur de 499€ pour l’achat d’un Galaxy S25+, S25 Ultra, S25 Edge, Z Flip7 ou Z Fold7. Une opération exceptionnelle qui permet de cumuler jusqu’à 1149€ d’avantages.

Voici le détail des offres valables jusqu'au 10 septembre :

Remises immédiates : Jusqu’à 200€ pour tous Jusqu’à 300€ pour les clients Orange ou Sosh Mobile (Galaxy Z uniquement)

: Bonus reprise : jusqu’à 200€ selon le modèle acheté (minimum de valeur de reprise de 1€)

: jusqu’à 200€ selon le modèle acheté (minimum de valeur de reprise de 1€) Offre de remboursement Samsung : jusqu’à 200€ (200€ pour le Fold7, 100€ pour le Flip7 et Flip FE)

: jusqu’à 200€ (200€ pour le Fold7, 100€ pour le Flip7 et Flip FE) PC Galaxy Chromebook Go offert (valeur indicative : 499€) du 20 août au 14 septembre

Du côté des produits, le Galaxy Z Fold7 impressionne par son format hybride entre smartphone et tablette, idéal pour la productivité mobile. Le Z Flip7 séduit par son design compact et pliable, tandis que le Flip FE propose une alternative plus accessible. Les S25+ et S25 Ultra, de leur côté, misent sur la performance brute, avec une puissance de calcul, une qualité photo et une autonomie qui restent des références sur le marché, le tout boosté par Galaxy AI, pour un smartphone aussi performant qu’intelligent.

Jusqu’à 500€ d’avantages sur le Xiaomi 15

Autre offre forte de cette opération : le Xiaomi 15 bénéficie jusqu’au 10 septembre d’une remise immédiate de 200€ avec engagement 24 mois ou 300€ sans engagement, et d’un bonus reprise de 200€ minimum sur tout ancien smartphone, même endommagé. L’appareil peut ainsi revenir à 599€ au lieu de 1099€, soit plus de 45% de réduction.

Pensé pour les amateurs de photographie, le Xiaomi 15 embarque un objectif principal Leica Summilux de 50 Mpx, un téléobjectif x5 et un ultra grand-angle. Il se distingue aussi par son écran AMOLED LTPO de 6,36 pouces, son Snapdragon 8 Gen 3, ses 512 Go de mémoire, et son intégration poussée de l’intelligence artificielle HyperAI, qui propose des fonctions avancées de création photo/vidéo et de productivité.

Le Pixel 9a à prix mini pour les clients Orange

Chez Orange, le Pixel 9a est également proposé à 329€ seulement pour les clients déjà équipés d’un forfait mobile sans engagement, grâce à 150€ de remise immédiate et un bonus reprise de 70€, soit 220€ d’avantages cumulés. Sans être client, la remise est tout de même de 60€ avec engagement ou de 70€ sans engagement.

Ce nouveau modèle de Google séduit par son écran 6,3 pouces 120 Hz, sa puce Tensor G4, son autonomie pouvant dépasser les 30h, et sa parfaite intégration de l’IA Gemini, qui booste la photo, la vidéo, les recherches ou encore la productivité. Avec sa double caméra 48 + 13 Mpx, ses fonctions de retouche assistée et son design solide (IP68), il offre un excellent rapport qualité-prix.

Une opération à ne pas manquer avant le 10 septembre

Avec des bonus cumulables, des remises immédiates et même un PC offert, l’opération Back to School d’Orange propose des offres rares sur les meilleurs smartphones du moment. Les offres les plus avantageuses sont valables jusqu’au 10 septembre, mais le Chromebook reste offert jusqu’au 14 septembre. Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix avant la rentrée !

