French Days : Orange met le paquet avec jusqu’à 600 € d’avantages sur les smartphones !

Orange sort l’artillerie lourde pour les French Days : quatre smartphones stars passent en promo et se retrouvent disponibles à partir de 5 €. Samsung, Google, Xiaomi et HONOR s’affichent à prix mini, avec du pliable, de l’IA – notamment de Google Gemini – et des capteurs photo XXL.

Les French Days, c’est un peu la version française des soldes flash. Chez Orange, l’opération a lieu du 23 septembre au 8 octobre, avec des remises jusqu’à 470 € sur une sélection de smartphones neufs et reconditionnés. En plus, l’opérateur propose un bonus reprise allant jusqu’à 200 € au-dessus de la valeur estimée de votre ancien téléphone.

Parmi toutes les offres, 4 smartphones se démarquent par leur prix inédit :

Le Samsung Galaxy Z Flip7 FE avec 200 € de remise immédiate (+100 € de bonus reprise)

Le Google Pixel 9 avec 100 € de remise (150 € pour les clients Orange) (+100 € de bonus reprise)

Le Xiaomi 15 Ultra avec 400 € de remise immédiate (+200 € de bonus reprise)

Le HONOR 400 avec 130 € de remise immédiate (+100 € de bonus reprise)

Samsung Galaxy Z Flip7 FE : le pliable qui surprend

Profiter du Samsung Galaxy Z Flip7 FE à prix réduit

Le Galaxy Z Flip7 FE fait la différence avec son design compact, pliable et léger. Dans la poche, il sait se faire discret, et une fois ouvert, son écran AMOLED de 6,7 pouces dévoile toute sa puissance. On retrouve aussi un écran externe de 3,4 pouces pratique pour consulter ses notifications ou lancer un selfie rapide.

Côté autonomie, la batterie de 4 000 mAh tient jusqu’à 37 heures, avec recharge rapide 25 W et sans fil 10 W. Et grâce à la FlexCam et aux optimisations photo par IA, vos clichés deviennent plus simples et plus créatifs.

Orange propose une remise immédiate de 200 € sur ce modèle, plus un bonus reprise de 100 € si vous ramenez votre ancien smartphone.

Google Pixel 9 : l’IA made in Google

Profiter du Google Pixel 9 à prix réduit

Le Pixel 9 joue la carte de l’élégance et de la durabilité. Ses finitions satinées et ses matériaux recyclés en font un smartphone aussi beau qu’écoresponsable, tandis que sa certification IP68 le protège des éclaboussures et de la poussière.

Son module photo Pixel avancé permet de capturer des images nettes et détaillées, même de nuit ou de très loin. L’écran HDR10 reste lisible en toutes circonstances, et son autonomie dépasse 24 heures. À l’intérieur, la puce Tensor G4 fait équipe avec Gemini, l’assistant IA de Google, pour simplifier toutes vos tâches au quotidien.

Orange applique une remise immédiate de 100 € sur le Pixel 9, qui passe à 150 € pour les clients Orange mobile, avec en plus un bonus reprise de 100 €.

Xiaomi 15 Ultra : l’œil des pros dans la poche

Profiter du Xiaomi 15 Ultra à prix réduit

Le Xiaomi 15 Ultra impressionne d’abord par son écran AMOLED de 6,73 pouces, lumineux et précis, protégé par le verre Xiaomi Shield Glass 2.0 qui résiste aux chutes et rayures. Côté autonomie, il s’appuie sur une batterie de 5 410 mAh et un processeur Snapdragon 8 Elite taillé pour les performances graphiques.

Mais c’est surtout la photo qui fait la différence : quatre caméras Leica pour des prises de vue professionnelles, épaulées par HyperAI, l’IA maison qui efface les éléments indésirables, sublime les couleurs ou modifie le ciel d’une image.

Orange propose une remise immédiate de 400 € sur le Xiaomi 15 Ultra, et ajoute un bonus reprise de 200 € si vous rapportez un ancien mobile.

HONOR 400 5G : l’endurance au rendez-vous

Profiter du HONOR 400 à prix réduit

Avec son design ultra-fin de 7,3 mm pour 184 g, le HONOR 400 est aussi léger qu’élégant. Son écran AMOLED atteint 5 000 nits de luminosité, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une fréquence d’affichage de 3 840 Hz pour un confort visuel sans fatigue.

À l’intérieur, le Snapdragon 7 Gen 3 assure fluidité et rapidité. La batterie de 5 300 mAh promet jusqu’à 56 heures d’autonomie, tandis que le capteur photo principal de 200 Mpx, épaulé par l’IA et la stabilisation optique, garantit des images nettes et détaillées en toutes conditions.

Orange applique une remise immédiate de 130 € sur ce modèle, et complète avec un bonus reprise de 100 € pour l’achat du HONOR 400.

Orange réussit son coup pour ces French Days en mettant sur la table 4 smartphones très différents mais tous séduisants. Pliable, ultra-photo, dopé à l’IA ou taillé pour l’endurance : chacun peut y trouver son bonheur. Mais attention, les promotions sont valables jusqu’au 8 octobre uniquement, alors c’est peut-être le bon moment pour changer de smartphone sans se ruiner, et sans attendre !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Orange.