Samsung prend la bonne direction avec les performances de ses Galaxy S26

Les performances de l'Exynos 2600 des Galaxy S26 sont scrutées de près, mais pour l'instant, les signaux sont positifs.

Il est presque acquis que Samsung va équiper les trois modèles de Galaxy S26 de sa puce Exynos 2600 en Europe. Il n'y aurait donc pas de Snapdragon 8 Elite Gen 5 sur les prochains smartphones haut de gamme de la marque vendus chez nous. Généralement, ce genre d'annonce est accueilli avec un certain scepticisme par les consommateurs et les experts. Les performances des puces Exynos sont bien en deçà de celles de Qualcomm depuis des années, Samsung ayant notamment du mal à maîtriser leur consommation énergétique, obligeant à brider la puissance pour éviter la chauffe.

Mais l'Exynos 2600 pourrait bien se montrer au niveau de ses concurrents, voire leur être supérieur. Samsung profiterait d'un nouveau procédé de gravure en 2 nm pour sortir du lot. Ces derniers temps, la puce a été repérée sur plusieurs benchmarks Geekbench et a soufflé le chaud et le froid. On a vu des performances de haute volée battant celles de l'A19 Pro des iPhone 17 Pro, mais aussi des résultats plus contrastés récemment.

L'Exynos 2600 brille sur les benchmarks

Un nouveau test vient d'être réalisé, et celui-ci se montre des plus convaincants. L'Exynos 2600 y obtient un score de 3 455 sur un cœur et de 11 621 sur plusieurs cœurs. À titre de comparaison, l'A19 Pro d'Apple affiche des scores de respectivement 3 753 et 9 702. Les Galaxy S26 pourraient donc bien offrir de meilleures performances que les iPhone 17 Pro et 17 Pro Max en multitâche. On n'y croyait plus, après des années de domination d'Apple. L'Exynos 2600 battrait même le Snapdragon 8 Elite Gen 5, qui n'a pourtant pas à rougir non plus de ses performances.

Ces résultats sont très prometteurs et on espère que Samsung réussira à les maintenir d'ici à la sortie des Galaxy S26, qui ne devraient pas être commercialisés en janvier comme d'habitude, mais seulement en février ou mars à cause de problèmes de production et de changements stratégiques de dernière minute (retour du Galaxy S26+ et annulation du Galaxy S26 Edge). Le constructeur doit s'assurer que ces performances sont possibles sans risquer la chauffe de la puce et du smartphone.