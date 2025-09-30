Galaxy S26 : ça se confirme, Samsung prépare un changement très important

Samsung devrait faire une infidélité à Qualcomm. Les Galaxy S26, modèle Ultra compris, vont probablement être équipés d'une puce Exynos 2600 maison, gravée en 2 nm.

Qualcomm a officialisé sa nouvelle puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 la semaine dernière. Le composant aura la lourde tâche de propulser bon nombre de smartphones Android haut de gamme dès cette fin d'année et pour les appareils sortant en 2026. Les premiers tests du SoC révèlent des performances impressionnantes et il semble que Qualcomm n'a jamais été aussi proche de rivaliser avec Apple en termes de puissance brute.

Les consommateurs pourront en profiter sur des smartphones Xiaomi, OnePlus, Oppo et d'autres marques… mais sans doute pas sur des mobiles de Samsung. En tout cas, pas pour les Galaxy S26. Un rapport du média sud-coréen The Bell confirme ce que de précédentes sources avaient déjà évoqué : Samsung va compter sur ses propres puces pour la prochaine génération de smartphones premium. Même le Galaxy S26 Ultra devrait embarquer un SoC Exynos 2600, alors que ce modèle est traditionnellement équipé d'une puce Snapdragon.

Le développement de l'Exynos 2600 avance bien

Chaque année, la question se pose : les Galaxy S auront-ils un Snapdragon ou un Exynos ? Depuis quelque temps, on espérait toujours que Samsung opte pour la solution de son concurrent, Qualcomm offrant plus de garanties en termes de performances et d'efficacité énergétique. Mais dans le cas des Galaxy S26, l'intégration d'un Exynos 2600 plutôt que d'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 ne constituera pas forcément une mauvaise nouvelle. Des benchmarks de l’Exynos 2600 laissent envisager des performances qui seraient très proches de celles du Snapdragon 8 Elite Gen 5. Si Samsung parvient à maîtriser la chauffe, nous ne sommes pas à l'abri d'une bonne surprise.

Après plusieurs générations de procédé de gravure pour lesquelles Samsung a déçu, allant même à retarder de plusieurs mois le lancement de l'Exynos 2500, qui n'était pas prêt pour la sortie des Galaxy S25, l'activité de fondeur du groupe a, semble-t-il, repris du poil de la bête avec le passage à une finesse de 2 nm. Pour l'Exynos 2600, Samsung aurait déjà réussi à atteindre un rendement des plaquettes de 50 %, un taux suffisant pour la production de masse. Le fabricant est même en avance sur le calendrier et il paraît de plus en plus probable que l'Exynos 2600 sera présent dans nos Galaxy S26, du moins en Europe.