Galaxy S25 Ultra 512 Go : plus de 700 € de réduction sur le smartphone haut de gamme de Samsung, vite !

C’est le mois du Black Friday et vous pouvez déjà profiter de promotions incroyables chez de nombreux revendeurs. C’est le cas d’Amazon Italie qui propose le Galaxy S25 Ultra 512 Go pour moins de 890 euros. On vous explique comment en profiter.

Vous voulez vous offrir le meilleur smartphone Android du moment sans casser votre PEL ? Nous avons la solution pour vous. Il s’agit du smartphone le plus haut de gamme de Samsung, le Galaxy S25 Ultra dans sa version 512 Go. Si vous vous êtes déjà renseigné pour l’acheter, vous savez sûrement qu’il est hors de prix. Pourtant, nous avons trouvé pour vous une offre qui casse son prix.

Normalement, le Galaxy S25 Ultra 512 Go est disponible pour 1592,05 euros. C’est une somme très conséquente, même pour un smartphone de cette qualité. Heureusement, il est possible de bénéficier d’une promotion colossale de plus de 44%. Pour en profiter, ça se passe sur le site Amazon italien. Le téléphone s’affiche à 899 euros avec environ 5 euros de frais de port pour un envoi en France.

Mais en l’ajoutant dans votre panier, le prix baisse encore et passe à seulement 889,33 euros, frais de port compris. Cela représente donc une baisse de prix de plus de 700 euros. C’est juste incroyable pour un smartphone aussi récent.

Galaxy S25 Ultra 512 Go : le smartphone haut de gamme de Samsung devient accessible

Le Galaxy S25 Ultra est certainement le smartphone Android le plus complet du moment. Pensé pour exploiter pleinement les avancées en intelligence artificielle de Samsung, il combine puissance, autonomie et polyvalence dans un design premium.

Sous sa coque, le flagship embarque la très performante puce Snapdragon 8 Gen 3 Elite, gravée en 3 nm et épaulée par 12 Go de RAM. Ce duo assure des performances de haut vol tout en optimisant la consommation énergétique. Sa batterie de 5000 mAh offre ainsi une autonomie longue durée même en usage intensif.

Pour l’affichage, on profite d’un superbe écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces, affichant une résolution QHD+ (3120 × 1440 px) et un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz. Les images sont d’une grande netteté, avec des couleurs éclatantes et une fluidité exemplaire.

Côté photo, le Galaxy S25 Ultra place la barre très haut avec un quadruple module conçu pour une polyvalence maximale. Il réunit un capteur principal de 200 MP, un ultra grand-angle de 50 MP avec mode macro, un téléobjectif x5 de 50 MP, et un téléobjectif x3 de 10 MP. De jour comme de nuit, chaque cliché affiche un niveau de détail impressionnant et une fidélité des couleurs exemplaire.