Samsung Galaxy S25+ : le modèle 512 Go du smartphone est à PRIX CANON !

Le Galaxy S25+ fait l'objet d'un super bon plan à saisir chez Amazon ! À l'occasion d'une vente flash, le modèle 512 Go du smartphone Samsung bénéficie de plus de 300 euros de réduction grâce à une double remise.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Amazon profite des dernières heures des soldes d'hiver 2025 pour baisser le prix du Galaxy S25+. Accompagné d'un chargeur secteur et proposé dans un coloris bleu clair, le smartphone Samsung incluant 512 Go d'espace de stockage est à 1069 euros au lieu de 1289 euros par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 220 euros de la part du site e-commerce.

En plus de la remise immédiate effectuée par Amazon, les membres Prime obtiennent une réduction supplémentaire de 100 euros sur l'achat du produit de la marque coréenne. Avec cet autre avantage tarifaire, le Samsung Galaxy S25+ est donc à 969 euros et vous réaliserez une jolie économie de 320 euros. À titre d'information ou pour rappel, le programme Prime peut être testé gratuitement pendant 30 jours.

Plus de 300 € de réduction sur le smartphone Samsung Galaxy S25+ (512 Go)

Dévoilé en même temps que les Galaxy S25 et S25 Ultra lors de la conférence Unpacked 2025, le Samsung Galaxy S25+ est doté d'un écran Infinity-O Dynamic AMOLED 2x de 6,7 pouces avec une définition en Quad HD+ de 1440 x 3120 pixels, une densité à 516 ppp et un taux de rafraichissement à 120 Hz.

Le smartphone du géant de la téléphonie embarque aussi un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Octo-Core cadencé à 4.47 GHz, une mémoire vive de 12 Go de RAM, une batterie de 4900 mAh compatible avec la charge rapide 45W et le système d'exploitation Android 15 lié à une surcouche One UI 7.

La partie APN est composée d'un triple capteur de 50 MP + 12 MP + 10 MP et d'une caméra frontale de 12 MP. Quant à la connectivité, elle inclut notamment la 5G LTE, le NFC, la technologie sans fil Bluetooth 5.4, le GPS, le Wi-Fi 7 (2.4/5/6 GHz), le lecteur d'empreinte ultrasonique sous l'écran, la reconnaissance faciale et l'USB Type C.