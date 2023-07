Un smartphone de la marque Xiaomi est proposé avec presque 50% de réduction chez Amazon. Compatible avec la 5G, le Xiaomi 11T Pro disponible dans sa version 128 Go passe sous les 350 euros.

Direction le site Amazon pour ce nouveau bon plan dédié au monde de la téléphonie. En ce moment, le célèbre site e-commerce propose de vous offrir le Xiaomi 11T Pro avec près de 50% de remise.

Affiché au prix conseillé de 669,90 euros sur le site du constructeur, le smartphone signé Xiaomi est proposé par Amazon dans son modèle 128 Go et en deux coloris au choix au tarif réduit de 349,90 euros. Pour information, la livraison du téléphone est gratuite à domicile et le paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire est possible.

Concernant ses points forts, la version Pro du Xiaomi 11T liée à l'offre Amazon est un smartphone doté d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'un processeur Snapdragon 888, d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation Android associé à une surcouche MIUI.

Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un triple capteur principal de 108 MP + 8 MP + 5 MP et un capteur frontal de 16 MP. Quant à la connectivité, elle est notamment composée du WiFi 6, du Bluetooth 5.2, d'un port USB Type-C et du GPS. Pour en savoir plus sur le téléphone, vous pouvez consulter notre article consacré au test du Xiaomi 11T Pro.