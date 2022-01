Galaxy S21 FE officiel : écran 120 Hz, SD 888, charge 25W, à partir de 759 €

Après des mois d’attente et de fuite, Samsung a officialisé le Galaxy S21 FE, une version remaniée du Galaxy S21. Même si le smartphone semble arriver très tard, voire trop tard, vis-à-vis des Galaxy S22 attendus dans les prochaines semaines, le Galaxy S21 FE n’est pas inintéressant. En voici tous les détails techniques.

Nous parlons dans nos colonnes du Galaxy S21 FE depuis plusieurs mois. Les premières rumeurs sont apparues en mars 2020. En mai, Samsung laissait passer une mention sur le Galaxy S21 FE, laissant entendre que le smartphone était bel et bien prévu. Une fiche technique se dessinait petit à petit, supposant que le Galaxy S21 FE, digne héritier du Galaxy S20 FE, profiterait d’une configuration comprise entre le Galaxy S21 et le Galaxy S21+.

À l’origine, le smartphone devait accompagner les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 lancés au mois d’août. Mais c’était évidemment sans compter la pénurie de composants qui touche de nombreuses industries électroniques et informatiques. Samsung n’est évidemment pas épargné. Les rumeurs affirmaient que le Galaxy S21 FE serait repoussé. Et cela s’est confirmé en août : le smartphone avait brillé par son absence à la conférence Unpacked.

Le Galaxy S21 FE est enfin officiel, mais n'est-ce pas trop tard ?

Pendant les semaines qui ont succédé l’annonce des derniers Galaxy Z, les rumeurs ont soufflé le chaud et le froid sur le Galaxy S21 FE. Sortira ? Ne sortira pas ? Afin d’éviter tout malentendu, Samsung décidait en septembre de supprimer toute référence sur son futur smartphone. Pourquoi ? Parce que la firme n’était plus certaines de l’intérêt de ce produit. En cause : la sortie avancée des Galaxy S22, attendus tout début 2022. Et il est vrai que la pertinence d’un Galaxy S21 FE vis-à-vis d’un Galaxy S22, à peine plus cher selon les rumeurs, n’est pas facile à établir.

Et pourtant, ce mardi 4 janvier 2022, Samsung officialise le Galaxy S21 FE. Un smartphone qui reprend donc non seulement le positionnement de son prédécesseur, mais aussi le tarif. En effet, le Galaxy S21 FE est proposé à 759 euros dans sa version la plus légère, avec 6 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage, comme le Galaxy S20 FE 5G. Notez qu’il existe une version mieux équipée à 829 euros. Elle dispose de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pas de version 4G allégée à moins de 700 euros en revanche. C’est dommage.

Les capteurs photo du Galaxy S21 FE sont repris du Galaxy S20 FE

Côté photo, petite déception : le S21 FE reprend à l’identique la configuration du S20 FE. Nous retrouvons donc un capteur principal 12 mégapixels avec autofocus Dual Pixel et objectif stabilisé ouvrant à f/1.8, un premier capteur secondaire 12 mégapixels avec objectif grand-angle ouvrant à f/2.2 et un second capteur secondaire 8 mégapixels avec autofocus à détection de phase et téléobjectif stabilisé ouvrant à f/2.4. Le rapport de zoom optique est 3x et le rapport de zoom numérique est 30x. Enfin, le capteur selfie est un modèle 32 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2.2.

La déception vient de deux éléments. D’abord, le rapport de zoom numérique nous parait très élevé vis-à-vis de la définition du capteur. Le zoom numérique du Galaxy S21 offre le même rapport, mais il profite d’un capteur de 64 mégapixels (soit une définition huit fois plus élevée). Ensuite, le capteur selfie offre une meilleure définition que celui du S21 (10 mégapixels), mais il perd son excellent autofocus Dual Pixel.

Galaxy S21 FE : nouvel écran, nouveau SoC et batterie identique

Pour le reste, pas de surprise. Vous retrouvez au cœur du téléphone le Snapdragon 888, pour des performances haut de gamme. Il remplace le Snapdragon 865 du S20 FE et l’Exynos 2100 du S21. Il anime un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,4 pouces (0,1 pouce de moins que le S20 FE) compatible Full HD+ et 120 Hz. Le S20 FE profitait d’une dalle d’une génération antérieure. Cela promet quelques améliorations sur la colorimétrie. Nous retrouvons également une batterie de 4500 mAh, sans changement vis-à-vis du S20 FE. La puissance de charge n’évolue pas : 25 watts en filaire, 15 watts sans fil et 4,5 watts en charge sans fil inversée.

Le Galaxy S21 FE se veut donc être une version très légèrement moins onéreuse du Galaxy S21, dont le plus gros défaut sera d’être commercialisé en même temps que la série S22, dont l’arrivée est attendue dans les prochaines semaines. En attendant un test complet, vous pouvez d’ores et déjà retrouver dans nos colonnes une première prise en main du Galaxy S21 FE.