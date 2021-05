Galaxy S21 FE : Samsung confirme par erreur l’existence du smartphone

Le Galaxy S21 Fan Edition (FE), une quatrième déclinaison abordable du S21, existe bel et bien ! Plusieurs mois avant l'annonce, le smartphone est apparu sur le site web officiel de Samsung au Mexique. C'est la première fois que le géant de Séoul confirme, même par erreur, l'existence du terminal.

L'an dernier, Samsung a créé la surprise en annonçant le Galaxy S20 Fan Edition, une nouvelle version moins abordable des Galaxy S20. Avec son excellent rapport qualité prix, le smartphone a enregistré un accueil commercial enthousiaste.

Inspiré par le succès du S20 FE, le constructeur sud-coréen va commercialiser un Galaxy S21 Fan Edition dans les mois à venir. D'après les fuites, le smartphone reprendra dans les grandes lignes le design des autres Galaxy S21, avec un bloc photo orignal qui s'étend sur la tranche. Sur la face avant, on retrouvera sans surprise un écran Infinity-O troué et cerclé de fines bordures.

Samsung a encore dévoilé par erreur un smartphone avant l'annonce

Plusieurs mois avant la date de lancement estimée, un smartphone portant le nom de Galaxy S21 FE est apparu sur le site web mexicain de Samsung, rapportent nos confrères de Galaxy Club. Un lien dans le menu de l'interface affirme en effet “Conoce más sobre Galaxy S21 FE” soit “en savoir plus sur le Galaxy S21 FE”.

Malheureusement, ce lien ne relaie pas vers une page dédié au S21 Fan Edition. En cliquant sur le lien, on tombe plutôt sur une page de présentation générale consacrée aux Galaxy S21. Il s'agit visiblement d'une erreur qui s'est immiscée dans le code de la page. C'est loin d'être la première fois que Samsung révèle par accident des informations sur ses prochains produits de cette façon. Parfois, le constructeur publie même des informations précises sur la fiche technique d'un terminal des mois avant la présentation. On en viendrait à se demander si ces erreurs ne sont pas organisées en amont afin de faire parler du téléphone.

Aux dernières nouvelles, Samsung annoncera le Galaxy S21 Fan Edition dès le 19 août 2021. On vous en dit plus dès que possible sur le futur S21 abordable. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Galaxy Club